Independiente quiere a Milton Giménez: la respuesta de Boca y Riquelme

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra abierto de manera momentánea para Independiente y esto le permite soñar con la contratación de un jugador. En este caso, el club estaría interesado en sumar los servicios de Milton Giménez, que se encuentra como suplente en Boca Juniors. Sin embargo, la respuesta de Juan Román Riquelme fue una que le puso freno a todas las negociaciones debido al pedido que realizó.

{{{htmlAmp}}}

"Independiente consultó por el préstamo de Milton Giménez, hoy suplente para Rodolfo Arruabarrena", expresaron desde el medio partidario Planeta Boca Juniors. No es la primera vez que desde Avellaneda se interesan por el exjugador de Banfield, porque en el mercado de pases del verano también quisieron sumarlo, pero se encontraron con una serie de dificultades que complicó las negociaciones.

El paso del tiempo expone que Boca se negó a negociar o, mejor dicho, el pedido de Juan Román Riquelme fue uno que hizo colapsar las negociaciones de manera inmediata. Esto fue producto de que habló de un posible intercambio de nombres. "El Xeneize tuvo una contraoferta para con el Rojo donde proponían a Santiago Montiel como moneda de cambio en un trueque mano a mano. Pero no hubo respuesta por parte de Independiente", agregan desde el sitio.

Otro jugador que también interesaba era Kevin Lomónaco, pero no pudo llegar a colocarse dentro de la ecuación debido a que Independiente lo vendió al Elche de España. Lo particular de este movimiento de mercado es que el club no recibió un solo centavo de dólar. Una parte fue para cancelar la deuda que se mantenía por el 25 % del pase que Red Bull Bragantino disponía en su propiedad. Además, se debe sumar una deuda para con el defensor.

Esto provocó que las charlas entre Boca e Independiente rápidamente quedaran en el olvido y que desde Avellaneda decidieran avanzar por la contratación de Gastón Ávila, que llegó con el pase en su poder después de haber quedado en libertad de acción en el Betis de España. Aunque los hinchas no se encuentran conformes.

Es por ello que los directivos del Rojo van a utilizar el cupo que se le presentó de manera desafortunada al equipo para tratar de captar a otro delantero y así completar el plantel que se encuentra en manos de Jadson Viera, que ganó su primer partido tras superar a Central Córdoba por 1-0 en condición de visitante. Este cupo corresponde a la lesión de rotura de ligamentos cruzados que Joel Medina sufrió hace unos días. Al tratarse de una recuperación mayor a los seis meses, el club recibe de AFA un permiso de 10 días para negociar una incorporación sin importar el lugar donde se encuentre.