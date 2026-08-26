Papelón en Independiente: Gustavo Quinteros no arregló su salida y Jadson Viera podría no seguir dirigiendo

Independiente debe resolver un insólito problema en los próximos días mientras disputa el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino: la comisión directiva de la institución todavía no resolvió la salida de Gustavo Quinteros y, mientras Jadson Viera ya lleva una semana al frente del equipo y debutó con un empate ante Independiente Rivadavia, la situación contractual del anterior entrenador continúa pendiente.

El escenario que se maneja en Avellaneda contempla que Independiente deberá pagarle a Quinteros el contrato completo, hasta diciembre, aunque todavía resta firmar la documentación correspondiente. La demora no es solamente administrativa: según el gremio de entrenadores, el 'Rojo' atraviesa una situación irregular que debe solucionarse como máximo en dos presentaciones.

De esta manera, como ya transcurrió una después de la igualdad ante la 'Lepra mendocina', Viera podrá dirigir este domingo frente a Gimnasia de Mendoza en el Libertadores de América, pero podría quedar impedido de hacerlo en la fecha siguiente ante Central Córdoba, en el Madre de Ciudades, si el club no regulariza antes la salida de Quinteros. Por eso, la dirigencia busca cerrar el acuerdo en las próximas horas y evitar que el conflicto contractual termine afectando al nuevo cuerpo técnico.

Mientras se resuelve la salida de Quinteros, Viera continúa trabajando con el plantel de cara al duelo ante Gimnasia de Mendoza el próximo domingo.

Por qué Gustavo Quinteros se fue de Independiente

El DT que fue campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino con Vélez en 2024 ya tenía un panorama negativo en el "Rey de Copas", que para colmo padece un clima caldeado porque en diciembre próximo serán las elecciones presidenciales. La realidad es que la directiva liderada por Néstor Grindetti se reunió de manera urgente y extraordinaria durante la mañana y el mediodía del jueves 13 de agosto en el predio de Villa Domínico en Avellaneda, donde tomó esta abrupta determinación.

"Soy responsable de lo que me toca, no de todo, no me trajeron refuerzos...", disparó el ex 'Fortín' en la conferencia de prensa posterior a la caída por 4 a 0 contra Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina en Rosario. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni bailó a Independiente en el estadio de Newell´s luego de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Montiel falló el penal.

Los números de Viera como DT

Clubes : Boston River, Nacional de Montevideo en Uruguay e Independiente

: Boston River, Nacional de Montevideo en Uruguay e Independiente Partidos dirigidos : 102.

: 102. Triunfos : 43.

: 43. Empates : 27.

: 27. Derrotas : 32.

: 32. Títulos: Liga Uruguaya 2025 con Nacional de Montevideo.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por el Clausura

El equipo de Avellaneda enfrentará a Gimnasia de Mendoza el próximo domingo 30 de agosto desde las 19:15 horas en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato. Hasta el momento, el "Rojo" acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, y ocupa así el quinto lugar de la Zona A, a tres unidades del líder Instituto (13).