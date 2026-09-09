Independiente consiguió goleador para reemplazar a Gabriel Ávalos: "Diciembre de 2027"

El delantero llega desde Argentinos pero con una cuota goleadora que enojó de gran manera a los hinchas en las redes

El mercado de pases del fútbol argentino es bastante particular porque se encuentra cerrado, pero todavía hay clubes que se encuentran presentando la llegada de refuerzos. Esto le permitió a Independiente poder conseguir un reemplazante para Gabriel Ávalos, que se marchó a Paraguay a cambio de una deuda millonaria. Una incorporación que no termina de gustar mucho a los hinchas por el pasado goleador y por la decisión del anterior cuerpo técnico.

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"Iván Morales es nuevo jugador de Independiente. El delantero llega cedido sin cargo desde Argentinos Juniors hasta junio de 2027 y con posibilidad de ser renovado automáticamente hasta diciembre de 2027. También tiene una opción de compra de USD 1.500.000 por el 50% del pase", expresó el club por medio de sus redes sociales.

Lo particular es que los hinchas se encuentran enojados por varias cuestiones con la contratación del atacante chileno. La primera de ellas es que se trata de un nombre que fue rechazado por Gustavo Quinteros. Se lo habían ofrecido, pero lo descartó porque no reunía ciertas condiciones para ponerse la camiseta del Rojo. Por otro lado, se debe considerar que el valor de la ficha es bastante elevado porque una estimación de mercado expone que tiene un precio máximo de un millón de dólares, mientras que lo informado habla de un pase valuado en 3 millones.

El último elemento es el que preocupa bastante porque se vincula de manera directa con lo deportivo. Al ser un delantero, Iván Morales llega desde Argentinos Juniors con dos goles en 18 partidos. En cambio, si se repasa su carrera de manera completa, es posible apreciar que dispone de 219 presentaciones oficiales entre Colo Colo, Cruz Azul, Sarmiento de Junín y el conjunto de La Paternal, pero apenas alcanzó la cifra de 39 gritos sagrados.

"Suplente en Sarmiento, suplente en Argentinos, traen un delantero alérgico al gol", expresó un hincha en los comentarios de la publicación oficial. Está claro que la comparación con Gabriel Ávalos no solo queda expuesta en los números, sino también en el malestar que se percibe desde las redes sociales.

Independiente no cobró un peso por Ávalos

Pareciera que se trata de un título llamativo para generar cierto sensacionalismo, pero la verdad expone que Independiente dejó ir a Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay por medio de un valor de un millón de dólares. De ese monto, 700.000 corresponden a una vieja deuda que se mantenía con Facundo Zabala. También hubo un resarcimiento por la ficha del jugador.

"El delantero seguirá su camino en Paraguay, luego de que ambas instituciones alcanzaran un entendimiento total para concretar la operación. El acuerdo contempla la rescisión anticipada del vínculo que el delantero paraguayo mantenía con el Club Atlético Independiente y establece, además, una reducción de las deudas que nuestra institución mantenía con Olimpia por la adquisición del futbolista Facundo Zabala", señala el documento.