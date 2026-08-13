Qué importancia tuvo Jorge Messi para la llegada de Lionel Messi a Barcelona

Lionel Messi se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la historia, pero su camino hacia la cima estuvo marcado desde muy temprano por dificultades que excedían lo deportivo. Antes de los grandes estadios, los títulos y los récords, hubo un niño de Rosario que necesitaba un tratamiento médico costoso para poder desarrollarse físicamente y un padre dispuesto a hacer todo lo posible para que su hijo pudiera seguir jugando al fútbol.

Jorge Messi tuvo un papel determinante en cada una de esas etapas. Desde la búsqueda de recursos para afrontar el tratamiento de crecimiento de Lionel hasta las negociaciones que marcaron su llegada y posterior salida del Barcelona, el padre del astro argentino fue una figura permanente detrás de escena. Su tarea no se limitó a representar a su hijo: también fue quien tomó decisiones fundamentales cuando el futuro deportivo de Lionel parecía incierto.

La importancia que tuvo el papá de Lionel Messi en la llegada de la "Pulga" al Barcelona

Cuando tenía nueve años, a Lionel Messi le diagnosticaron un déficit de la hormona de crecimiento. Su organismo no producía la cantidad necesaria y debía recibir inyecciones diarias para completar su desarrollo. El tratamiento costaba entre 900 y 1.300 dólares mensuales, una cifra difícil de sostener para la familia. En ese momento, Jorge trabajaba en una fábrica metalúrgica y la obra social colaboraba con parte del tratamiento, pero la situación económica argentina hizo cada vez más complicado afrontar los gastos.

Un Lionel Messi adolescente con su familia.

Lionel ya jugaba en las divisiones inferiores de Newell’s, pero el club tampoco podía comprometerse a cubrir el tratamiento a largo plazo. Ante esa situación, Jorge comenzó a buscar alternativas en otros equipos. Agotadas las posibilidades en Argentina, recurrió a sus contactos y consiguió que su hijo realizara una prueba en Barcelona en septiembre de 2000. Lionel tenía apenas 13 años y medía 1,43 metros.

La prueba fue decisiva. Messi deslumbró a los entrenadores catalanes y el Barcelona aceptó incorporarlo y hacerse cargo de los costos de su tratamiento. El primer acuerdo se plasmó simbólicamente en una servilleta de bar. La continuidad de las inyecciones durante unos tres años permitió que Lionel alcanzara aproximadamente 1,70 metros. A partir de entonces, Jorge se convirtió también en su representante y comenzó a manejar las cuestiones contractuales de una carrera que no tardaría en crecer.

La salida de Barcelona

En 2021, Jorge negoció durante semanas una renovación que contemplaba una reducción del 50% del salario de Lionel. Todo parecía encaminado, pero Barcelona no pudo inscribir el nuevo contrato debido a sus problemas económicos y a las reglas de LaLiga. Todo esto en medio de varios entredichos, en donde siempre Lionel mostró las ganas de continuar, pero no estuvo la voluntad dirigencial.

Jorge comunicó la situación a su hijo, participó en la organización de su despedida y comenzó las conversaciones que terminarían llevando a Messi al Paris Saint-Germain. Así, desde las dificultades de su infancia hasta el final de su etapa en Barcelona, Jorge Messi fue una pieza fundamental en el camino que permitió a Lionel convertirse en leyenda.