La sentida despedida de Dalma y Gianinna a su tío Hugo Maradona: "Siempre lejos pero cerca"

Dalma y Gianinna, sobrinas de Hugo Maradona, lo despidieron a través de sus redes con unas sentidas palabras, horas después de su fallecimiento.

Hugo Maradona falleció este jueves 28 de diciembre en Italia a raíz de un paro cardíaco y la noticia conmovió a toda su familia. Sus sobrinas Dalma y Gianinna, lo despidieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram con unas sentidas palabras y cada una a su manera. Las hijas de Diego Armando Maradona tenían una muy buena relación con su tío a pesar de la lejanía, por lo que no se guardaron nada a la hora de expresar su dolor.

El descendiente más joven de la unión entre don Diego y doña Tota fue encontrado sin vida en un cuarto de su casa de Nápoles. Esto sucedió poco más de un año y un mes después de la muerte de "Pelusa" en el barrio privado San Andrés (Tigre) en Argentina, a causa de una patología similar y casi a la misma hora de su deceso. Las coincidencias sin dudas son dolorosas y se relacionan con lo que era la fuerte conexión que había entre ambos.

"Tío QEDP. Abrazo infinito, Thiago, Nicole y Meli", escribió de manera escueta Dalma Maradona junto a una foto de Hugo, en su cuenta de Instagram, @Dalmaradona. Fue breve en comparación con lo que al mismo momento escribió Gianinna con respecto al fallecimiento de su tío. En el mismo incluyó dos imágenes en las que están los tres hermanos (Diego, Hugo y Lalo) y su hijo Benjamín.

"Hoy no, en un tiempo quizás sí. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el más rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina, al que fui a ver a Japón como regalo de cumple porque jugaba allá, quien me hizo conocer a Pochacco, Badtz-Maru y Hello Kitty, compañero de karaoke, quien me dio sushi por primera vez, quien me vetó a Snoppy para siempre por decirme que era mufa, el peleador más peleón si me veía con un chabón", escribió Gianinna en las primeras líneas.

"Me guardo haber compartido tanto. Nuestros puchos y birras, las cajitas para que le de a mi hijo, mis reclamos con risas diciéndote que sólo tenía 8 años, la Clínica Olivos juntosm hablarnos con los ojos. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrazalo fuerte por mí. Feliz reencuentro! LOS AMO!", cerró la hija del Diez.

Las tristes palabras de Diego Maradona a su hermano Hugo antes de morir

El 22 de noviembre de 2020 hablaron por última vez. La situación por la que atravesaba el mejor jugador de la historia no era la mejor y su hermano no lo sabía. Por la forma de ser de "Pelusa", no permitía que sus seres queridos se dieran cuenta si sufría o no. "Si Diego esa noche hubiera estado mal hubiera hecho de todo para que no me diera cuenta", aseguró Hugo en una entrevista brindada en diciembre de aquel año a un medio italiano.

Esas últimas y dolorosas palabras de Diego Armando Maradona hacia su hermano fueron luego de que hablaran del deporte que los unió. "Extraño el fútbol", le dijo. Teniendo en cuenta lo que significó en la vida de ambos es aún más doloroso imaginar ese momento sabiendo lo que pasó tres días después. El campeón del mundo en México 1986 falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, conmocionando por completo al mundo.