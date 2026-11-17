Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino volverá a competir con Alpine en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la antepenúltima fecha del campeonato mundial 2026. La carrera tendrá lugar durante la madrugada argentina y será una nueva oportunidad para intentar sumar puntos en el tramo final de la temporada.

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La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada (hora de Argentina). La prueba tendrá 50 vueltas en el circuito callejero de Las Vegas Strip, un trazado urbano que se caracteriza por sus largas rectas, las altas velocidades y las exigentes zonas de frenado. La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre con los primeros entrenamientos libres.

El cronograma completo del GP de Las Vegas: días y horarios para Franco Colapinto

Estos son todos los horarios de la actividad de la Fórmula 1, correspondientes a la Argentina:

Jueves 19 de noviembre: 21.30: Práctica Libre 1.

Viernes 20 de noviembre: 1.00: Práctica Libre 2. 21.30: Práctica Libre 3.

Sábado 21 de noviembre: 1.00: Clasificación.

Domingo 22 de noviembre: 1.00: Carrera.



Dónde ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Los fanáticos argentinos tendrán distintas alternativas para seguir el desempeño del piloto de Alpine durante todo el fin de semana de la máxima categoría.

Fox Sports: transmitirá la actividad de la Fórmula 1 por televisión.

Disney+: permitirá seguir las sesiones a través de su servicio de streaming, con el plan Premium.

De esta manera, los seguidores de Colapinto podrán mirar tanto los entrenamientos como la clasificación y la carrera del domingo.

Cómo viene siendo la temporada de Colapinto en la F1

El piloto argentino atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo mundial. En 2026, al volante de Alpine, consiguió resultados destacados, entre ellos dos séptimos puestos en Miami y España y un sexto lugar en Canadá.

En la previa de Las Vegas, Colapinto ocupa el duodécimo puesto del campeonato de pilotos, con 27 puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se encuentra décimo, con 42 unidades, por lo que el argentino buscará acercarse en las últimas competencias del calendario.

Colapinto con Alpine.

Su presentación más reciente fue en el Gran Premio de Brasil, donde terminó en el decimotercer lugar. Ahora tendrá tres oportunidades para cerrar el año de la mejor manera: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El campeonato ya tiene definidos a sus principales ganadores, pero todavía quedan desafíos importantes para las escuderías y los pilotos. Para Colapinto, el objetivo será aprovechar cada carrera para sumar experiencia, mejorar sus resultados y despedir la temporada con buenas sensaciones.