Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días y horarios en Las Vegas, Estados Unidos

Después de una semana de descanso tras el Gran Premio de São Paulo, Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana con Alpine en la Fórmula 1. La próxima parada será el Gran Premio de Las Vegas, que se desarrollará entre el jueves 19 y el sábado 21 de noviembre en Nevada, Estados Unidos.

{{{htmlAmp}}}

Sin embargo, por la diferencia horaria, los fanáticos que sigan la actividad desde Argentina tendrán que prestar especial atención: varias sesiones terminarán disputándose durante la madrugada del día siguiente.

La primera vez que Colapinto saldrá a pista será el jueves 19 de noviembre a las 21:30, hora argentina, cuando comience la primera práctica libre. Cinco horas separan actualmente a Buenos Aires de Las Vegas.

Todos los horarios de Franco Colapinto en Las Vegas

Tomando siempre la hora de Argentina, el cronograma de Fórmula 1 será:

Jueves 19 de noviembre



Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 20 de noviembre



Práctica Libre 2: 01:00



Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 21 de noviembre



Clasificación: 01:00

Domingo 22 de noviembre



Carrera: 01:00

La propia Fórmula 1 confirmó que, en horario local de Las Vegas, la carrera se largará el sábado 21 a las 20:00. Eso significa que en Argentina ya serán las 1:00 del domingo 22 de noviembre.

Dónde se corre el Gran Premio de Las Vegas

La competencia tendrá lugar en el Las Vegas Strip Circuit, un circuito callejero construido en pleno corazón de Las Vegas.

El trazado tiene 6,201 kilómetros, cuenta con 17 curvas y la carrera se disputa a 50 vueltas, para completar una distancia total de 309,958 kilómetros.

Una de sus características más llamativas es que buena parte del recorrido atraviesa el famoso Las Vegas Strip, rodeado por algunos de los hoteles y casinos más reconocidos de la ciudad.

También es uno de los circuitos más rápidos del calendario. Sus largas rectas permiten que los monoplazas alcancen velocidades muy elevadas, mientras que las bajas temperaturas nocturnas pueden complicar el calentamiento de los neumáticos.

La antepenúltima carrera del año

El Gran Premio de Las Vegas será la 21ª fecha del campeonato 2026 y marcará el comienzo del tramo final de la temporada para Colapinto y Alpine.

Después de la competencia en Estados Unidos, solamente quedarán dos Grandes Premios: Qatar, entre el 27 y el 29 de noviembre, y Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre.

De esta manera, Franco Colapinto volverá oficialmente a pista el jueves 19 de noviembre a las 21:30 de Argentina, mientras que el momento más importante del fin de semana llegará en la madrugada del domingo 22, cuando se largue el Gran Premio de Las Vegas a la 1:00.