La Fórmula 1 vuelve a África después de 37 años y tendrá sede en Ruanda, según anunciaron desde las redes oficiales de la máxima categoría del automovilismo. Este martes 13 de octubre comunicaron que habrá acción nuevamente en el continente africano después de la última vez en 1993 cuando se corrió en Sudáfrica.

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Esta vez, las autoridades de la F1 firmaron un acuerdo por diez años que comenzará a regir a partir del 2030, mientras que prepararán el circuito para dejarlo listo pensando en esa fecha.

Por qué la F1 vuelve a África después de 37 años

El Gran Premio de África será el Bugesera, a unos 40 kilómetros del sur de Kigali y el circuito estará muy cerca del nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad. El presidente de dicho país, Paul Kagame y el de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, participaron de una conferencia de prensa junto al CEO de la Fórmula 1 -Stefano Domenicali- en la que dieron detalles sobre este regreso a un continente que cuenta con una gran masa de seguidores. A su vez, esto coincide con la gestión de la Junta de Desarrollo de Ruanda que apunta al crecimiento en diferentes aspectos deportivos, turísticos y comerciales.

Un detalle no menor con respecto al regreso de la F1 a África es que una vez que se concrete en 2030 la categoría abarcará todos los continentes. Esta vez tendrá sede en dicho país en el que a través del circuito buscarán trabajar en armonía con el paisaje natural y aprovechar los cambios de elevación del área para crear una experiencia de carreras única y desafiante, según afirmaron desde las cuentas oficiales de la Máxima.

Cuándo se correrá el Gran Premio de África en la F1

El GP de África en la Fórmula 1 tendrá acción a partir del 2030 en el circuito de Bugesera, Ruanda. Lo que todavía no está definido es qué fecha ocupará en el calendario de dicho año. Cabe destacar que no se corre desde el 14 de marzo de 1993 cuando Alain Prost ganó la carrera con Williams-Renault. Los inconvenientes financieros con organizadores y cambios en la gestión del torneo llevaron a que dejen de correr en suelo africano, donde se compitió de manera ininterrumpida entre 1958 y 1993 entre Marruecos y Sudáfrica.

El anuncio de la Fórmula 1 sobre el regreso de la categoría a África tras 37 años

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1: la fecha confirmada

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Después de un fin de semana complicado en Singapur, el piloto argentino buscará recuperarse con Alpine y volver a pelear por los puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Prácticas generales: el viernes 23 de octubre.

Práctica 3 y entrenamiento: el sábado 24 de octubre.

Carrera principal: está programada para el domingo 25 de octubre, a las 17, hora de Argentina.

Por dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos

Las prácticas, pruebas de clasificación y la carrera general podrá verse por Fox Sports y la plataforma de Disney+.