Historial de títulos de Boca en el fútbol argentino: cuántos tiene en total

Boca Juniors volvió a gritar campeón. Después de casi cuatro años sin conseguir un título oficial, el Xeneize derrotó a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con la Tabla Anual 2026. El gol agónico de Enner Valencia desató el festejo de los hinchas y permitió que el equipo alcanzara una cifra histórica: 75 títulos oficiales en sus 121 años de vida.
La última consagración había sido en la Supercopa Argentina 2023, cuando Boca venció 3-0 a Patronato. Desde entonces, el club había atravesado un prolongado período sin vueltas olímpicas, que llegó a su fin con la conquista ante el Halcón. De esta manera, el conjunto de la Ribera amplió a tres títulos la diferencia con River Plate, su escolta en el ranking histórico, que acumula 72 estrellas
Todos los títulos que ganó Boca en su historia
Campeonatos argentinos: 36
Boca consiguió 36 campeonatos de Primera División, incluyendo los antiguos torneos largos, los Metropolitanos y Nacionales, los Apertura y Clausura, la Superliga y los actuales formatos de Liga. Entre sus consagraciones más recordadas aparecen las de 1962, 1969, 1970, 1976, 1981, 1992, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011. A esa lista se suman los campeonatos de 2015, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2022 y la reciente Tabla Anual 2026.
Copas nacionales: 17
En el ámbito local, Boca también construyó una importante colección de trofeos. Entre ellos se encuentran las Copas Carlos Ibarguren, Competencia, Estímulo y Competencia Británica, además de cuatro Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, la Copa Diego Armando Maradona y la Copa de la Liga Profesional.
Títulos internacionales: 18
El plano internacional representa una parte fundamental de la historia xeneize. Boca conquistó seis Copas Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), tres Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003), dos Copas Sudamericanas, cuatro Recopas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster y una Copa de Oro.
4 titulos AFA/AUF
- Copa Competencia: 1919.
- Copa de Honor Cousenier: 1920.
- Copa Confraternidad Escobar Gernoa: 1945 y 1946.
Ranking de títulos (amateurismo y profesionalismo)
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Boca Juniors: 75 títulos.
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River Plate: 72 títulos.
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Independiente: 45 títulos.
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Racing Club: 41 títulos.
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San Lorenzo: 22 títulos.
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Vélez Sarsfield: 19 títulos.
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Estudiantes de La Plata: 19 títulos.
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Rosario Central: 14 títulos.
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Huracán: 13 títulos.
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Newell's Old Boys: 9 títulos.
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Lanús: 7 títulos.
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Argentinos Juniors: 5 títulos.
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Arsenal: 5 títulos.
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Quilmes: 3 títulos.
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Defensa y Justicia: 2 títulos.
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Gimnasia y Esgrima La Plata: 2 títulos.
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Banfield: 2 títulos.
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Sportivo Barracas: 2 títulos.
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Ferro Carril Oeste: 2 títulos.
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Talleres de Córdoba: 2 títulos.
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Central Córdoba: 1 título.
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Chacarita Juniors: 1 título.
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Dock Sud: 1 título.
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Patronato: 1 título.
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Colón: 1 título.
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Tigre: 1 título.
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Atlanta: 1 título.
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San Martín de Tucumán: 1 título.
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Nueva Chicago: 1 título.
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Estudiantes de Buenos Aires: 1 título.
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Platense: 1 título.
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Tiro Federal: 1 título.
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Atlético Tucumán: 1 título.
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Independiente Rivadavia: 1 título.
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Belgrano: 1 título.
Se excluyen los clubes desafiliados de la AFA, extintos o fuera de actividad.