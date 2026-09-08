La historia de Calleri en Boca: del errado ante River a la venta millonaria y los coqueteos con su vuelta

Jonathan Calleri volverá a La Bombonera con São Paulo y se reencontrará con Boca Juniors, el club donde fue campeón y dejó una huella eon Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

Jonathan Calleri está a las puertas de un reencuentro cargado de emociones. El delantero argentino, hoy capitán y referente de São Paulo, volverá a La Bombonera para enfrentar a Boca Juniors, 10 años después de haber dejado el club. Entre aquel mano a mano errado ante River, la rabona inolvidable, una venta millonaria y varios coqueteos con su regreso, construyó una historia que todavía permanece en la memoria del hincha.

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La historia de Calleri con Boca comenzó en 2014, cuando llegó procedente de All Boys. El porteño debutó oficialmente el 26 de julio de ese año y, en poco más de una temporada, pasó de ser una alternativa a convertirse en uno de los futbolistas importantes del equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La competencia por un lugar en el ataque era feroz. El plantel contaba con varios delanteros y, con el tiempo, tuvo el regreso de Carlos Tevez, con quien Calleri terminó formando una buena dupla. Durante buena parte de la primera mitad de 2015, centrodelantero quedó detrás de Daniel Osvaldo en la consideración. Sin embargo, en el segundo semestre logró ganarse un lugar y terminó la temporada como máximo goleador de Boca.

Su balance con la camiseta azul y oro fue destacado: disputó 61 partidos oficiales, convirtió 23 goles y aportó 12 asistencias. En la Copa Libertadores 2015 marcó tres tantos y también tuvo protagonismo en el torneo local y la Copa Argentina. Además, cerró aquel año con dos títulos: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina.

La rabona ante Quilmes y el gol errado ante River

Entre tantos momentos de aquella etapa, hay una jugada que sobresale por encima del resto: la famosa rabona frente a Quilmes en julio de 2015. El contexto hizo que la definición adquiriera una dimensión todavía mayor. Carlos Tevez acababa de regresar al fútbol argentino después de su experiencia en Europa y Diego Maradona estaba presente en uno de los palcos de La Bombonera.

En medio de ese escenario, Calleri resolvió una jugada con una rabona que terminó transformándose en una de las imágenes más recordadas de su paso por Boca. Años más tarde, el propio delantero la eligió como el mejor recuerdo de su etapa en el club y la definió como “el recuerdo más lindo que tengo con la camiseta de Boca”.

Pero su historia también tiene un capítulo mucho más doloroso. En la Copa Sudamericana 2014, Calleri tuvo un mano a mano ante River que pudo cambiar el destino de aquella serie. Su definición se fue muy cerca del segundo palo y Boca terminó eliminado frente a su clásico rival. Esa situación quedó grabada, aunque con el paso del tiempo fue apenas una parte de una historia mucho más grande.

De Boca al salto millonario a São Paulo

El rendimiento de Calleri durante su etapa en Boca despertó rápidamente el interés del fútbol internacional. A comienzos de 2016, un grupo inversor pagó 12 millones de dólares por su pase y el delantero desembarcó en São Paulo. Su llegada al fútbol brasileño tuvo un comienzo particular. Una declaración suya generó cierto malestar entre los hinchas del Tricolor: “San Pablo es grande, pero yo me quería quedar a jugar la Copa Libertadores acá (en Boca)”.

Sin embargo, el argentino respondió rápidamente dentro de la cancha. Su paso inicial por el Morumbí duró apenas seis meses, pero fue suficiente para dejar una marca importante. Calleri disputó 31 partidos y convirtió 16 goles. Nueve de esos tantos fueron en la Copa Libertadores 2016, torneo en el que terminó como máximo artillero.

São Paulo había comenzado aquella edición desde el repechaje y logró avanzar hasta las semifinales. El delantero se ganó rápidamente el cariño de los fanáticos, que adoptaron un cántico que quedó asociado para siempre a su figura: “¡Toca no Calleri que é gol!”.

El recorrido por Europa y el deseo de volver a Boca

Después de su experiencia en Brasil, Calleri dio el salto al fútbol europeo. Su primera estación fue West Ham, donde disputó una temporada en la Premier League. Sin embargo, su paso por Inglaterra no tuvo el impacto esperado: convirtió apenas un gol.

Después llegó un largo recorrido por España. El delantero defendió las camisetas de Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna. En esos cuatro clubes acumuló 141 partidos y 32 goles, aunque nunca permaneció más de una temporada en una misma institución.

Durante su etapa en Cataluña, en la temporada 2019/20, apareció nuevamente la posibilidad de un regreso a Boca. Juan Román Riquelme ya ocupaba el cargo de vicepresidente segundo de la institución y el nombre de Calleri comenzó a aparecer entre los posibles refuerzos.

El delantero reconoció entonces que le atraía la posibilidad. “Es un halago que Riquelme piense en mí. Soy un apasionado del fútbol argentino y de mi país, sé que voy a volver. Si es a Boca, mejor”, había expresado en diálogo con Radio Rivadavia. La pandemia terminó modificando los planes y el regreso no se produjo.

São Paulo volvió a aparecer en el momento indicado

A mediados de 2021, cuando atravesaba una etapa personal complicada y la diferencia económica entre el fútbol brasileño y el argentino se hacía cada vez más evidente, São Paulo volvió a aparecer en el camino de Calleri. Esta vez, el vínculo sería completamente diferente.

En marzo de 2022 comenzó a construir una nueva historia con el Tricolor y rápidamente dejó su huella. Apenas 50 segundos necesitó para marcar ante Corinthians en el Clásico Majestuoso y establecer el gol más rápido de São Paulo en la historia de ese enfrentamiento.

A partir de allí, su relación con los hinchas no paró de crecer. Los goles importantes, la entrega y una personalidad que conectó rápidamente con la torcida lo transformaron en uno de los grandes referentes del club.

También atravesó momentos duros. En 2022 perdió la final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle y fue expulsado durante los últimos minutos. Después sufrió una lesión en el cartílago de un tobillo que requería una operación. Sin embargo, decidió jugar durante meses infiltrado para ayudar al equipo.

El esfuerzo tuvo recompensa. En la primera final de la Copa de Brasil ante Flamengo, disputada en el Maracaná, Calleri apareció para marcar de cabeza el 1-0. São Paulo ganó ese encuentro y, después del 1-1 en la revancha en el Morumbí, conquistó por primera vez ese trofeo.

Calleri vuelve a La Bombonera como referente de São Paulo

Ahora, diez años después de su salida, Calleri regresará al escenario donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera. Pero esta vez lo hará como visitante y con la camiseta de São Paulo. Además, volverá a encontrarse con Rodolfo Arruabarrena, el entrenador que lo dirigió en Boca y con quien conquistó los títulos de 2015.

El delantero llega convertido en capitán y referente del conjunto brasileño. Su vínculo con São Paulo fue renovado hasta diciembre de 2028 y ya superó los 260 partidos con la institución. “Yo soy torcedor sanpablino. Vivo esta historia hace diez años. Renové por dos más y espero estar acá todo el tiempo posible porque es mi casa”, afirmó.

Sin embargo, Boca conserva un lugar especial. Por eso, su regreso a La Bombonera tendrá una carga emocional inevitable. “Va a ser un partido muy especial por volver a la Bombonera después de diez años. Será difícil, tienen muy buen equipo y un gran entrenador”, reconoció Calleri el pasado lunes.

El mismo jugador que alguna vez sufrió por aquel remate que se fue junto al palo contra River y que después regaló una rabona inolvidable volverá a pisar el césped de La Bombonera. Esta vez no estará del lado local. Llegará como capitán de São Paulo y como uno de los grandes referentes del fútbol brasileño. Pero para el hincha de Boca, su historia seguirá estando inevitablemente ligada a aquella etapa en la que pasó de promesa a campeón y dejó una huella que todavía perdura.