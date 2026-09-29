Gastón Gaudio confirmó que se presentará en las elecciones de Independiente y explicó su proyecto, el sponsor que cerró y su postura sobre las SAD.

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente y aseguró que ya tiene “todo arreglado” para presentarse en las próximas elecciones. El extenista explicó los principales puntos de su proyecto, habló del sponsor que tiene acordado, confirmó a un ídolo como asesor futbolístico y dejó clara su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

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Las elecciones de Independiente, que se realizarán el 13 de diciembre, sumaron oficialmente a un nuevo protagonista. Gaudio anunció que se presentará como candidato a presidente y contó que tomó una decisión que, según reconoció, venía postergando desde hacía tiempo.

“Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, aseguró el extenista en diálogo con Radio La Red.

Con su anuncio, Gaudio se convirtió en el cuarto candidato que hizo pública su intención de participar de las elecciones del Rojo, después de Enrique Quique Sacco, Luciano Nakis y Daniel Bertoni. El extenista también planteó la posibilidad de que, más adelante, los distintos sectores puedan trabajar juntos por el futuro de la institución. “Independiente es enorme, es muy grande. Estaría bueno que el día de mañana estemos todos juntos. No estoy diciendo que ahora es el momento, pero tratemos de buscar la manera para que Independiente salga de una vez por todas”, sostuvo. En este punto, cuando le preguntaron sobre Mauricio Macri, quien es su amigo, dijo: "

El proyecto de Gaudio para Independiente

Uno de los puntos centrales del proyecto de Gaudio está relacionado con la profesionalización de las distintas áreas del club. Para explicar su idea, tomó como referencia al París Saint-Germain y destacó la necesidad de incorporar personas capacitadas en cada sector. “Lo que sacás en claro es que tenés que profesionalizar todas las áreas. Tenés que poner gente idónea en cada lugar”, afirmó.

En ese esquema, resaltó que las divisiones inferiores también ocuparían un lugar central. “Obviamente el patrimonio del club son los jugadores juveniles, las inferiores”, remarcó. Gaudio aseguró además que ya tiene definido quién sería su director deportivo, aunque por el momento decidió mantener su nombre en reserva. Según explicó, se trata de una persona que ya fue futbolista y cuya incorporación considera determinante para su proyecto.

También mencionó conversaciones con Joan Patsy, Víctor Orta y Alberto “Beto” Alfaro Moreno, mientras que confirmó que Ricardo Bochini será su asesor futbolístico. “¿Quién es nuestro ídolo máximo? Bochini. Va a estar con nosotros. Ya hablé con él. Mi ídolo de toda la vida es Bochini”, expresó.

La postura de Gastón Gaudio sobre las SAD

Uno de los puntos que Gaudio dejó más claros durante la entrevista fue su postura respecto de las Sociedades Anónimas Deportivas. El candidato aseguró que está en contra de que Independiente se transforme en una SAD. Su proyecto, según explicó, apunta a mantener una estructura de club con áreas profesionalizadas, un director deportivo con autonomía y mayor independencia en las decisiones vinculadas al fútbol. La intención también contempla evitar acuerdos deportivos con representantes y establecer un esquema en el que los responsables de cada área tengan capacidad para tomar decisiones.

En paralelo, Gaudio fue contundente al explicar cómo pretende conformar su espacio dirigencial. “No quiero a nadie del pasado”, afirmó. Luego amplió su postura: “Una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club”. Su estructura estará respaldada por las agrupaciones “Gente de Independiente” y “Puro Sentimiento Rojo”, aunque dejó abierta la puerta para sumar a quienes quieran incorporarse al proyecto. “Estoy abierto a que vengan porque soy hincha. El que quiera venir a hacer bien, vamos todos para adelante. Queremos ganar”, señaló.

El sponsor y la promesa de un contrato histórico

Otro de los pilares de la propuesta de Gaudio está relacionado con los ingresos comerciales de Independiente. El candidato aseguró que ya tiene acordado un sponsor para la camiseta y que ese vínculo fue determinante para decidirse a competir en las elecciones. “Cerré el sponsor, que ahora justamente me fui de viaje a cerrar los últimos detalles. El sponsor lo tenemos y sin eso no me hubiese animado a hacer nada”, explicó.

Según sostuvo, se trataría del “mejor contrato que tuvo Independiente a nivel sponsor en toda su historia”. Además, aclaró que el acuerdo corresponde exclusivamente a la publicidad de la camiseta y que no contempla, por ahora, el naming del estadio.

“El sponsor significa lo que es la publicidad de una camiseta como tienen todos los equipos hoy. No puse el naming de la cancha en carpeta”, detalló. Gaudio afirmó que esos recursos serían utilizados para conformar un plantel competitivo y aclaró que, según su propuesta, no representarían nueva deuda para el club.

Esequiel Barco, Gabriel Milito y el armado del fútbol

En materia deportiva, Gaudio también comenzó a delinear algunos nombres de su proyecto. Consideró que Matheu y Tuzzio deberían continuar en la estructura del fútbol profesional y mencionó a Gabriel Milito como uno de los entrenadores que genera consenso dentro de su espacio.

El actual técnico de Independiente es Jadson Viera, aunque Gaudio señaló que cualquier decisión quedará para después del cierre del campeonato y de la clasificación a las copas.

Mientras tanto, hay un nombre que aparece como deseo concreto: Esequiel Barco. "Todo el mundo sabe, me gustaría que vuelva. Tengo buena relación y él quiere al club. Esos son los jugadores que tenemos que traer”, afirmó.