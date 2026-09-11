Por qué los futbolistas se cortan las medias: el curioso motivo

Cuál es la razón por la que los jugadores se rompen las medias.

Una de las imágenes que se volvió habitual en el fútbol moderno es la de los jugadores con las medias agujereadas o con pequeños cortes en la parte posterior de las piernas. A simple vista, puede parecer una cuestión estética, una moda o incluso una manera de personalizar la indumentaria. Sin embargo, detrás de esta práctica existe una explicación relacionada directamente con el rendimiento y la comodidad de los futbolistas.

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La costumbre se hizo cada vez más visible entre jugadores de primer nivel y también pudo observarse durante el Mundial 2026. Futbolistas de diferentes selecciones saltaron al campo con las medias intencionalmente rotas, una imagen que llamó la atención de los aficionados y que generó la pregunta inevitable sobre que motiva a los jugadores profesionales a adoptar esta práctica.

Por qué los jugadores tienen agujeros en las medias

La razón principal por la que los futbolistas se cortan las medias es reducir la tensión y la presión que ejerce la tela sobre los músculos de las piernas. Las medias deportivas suelen estar fabricadas con materiales elásticos y ajustados que mantienen en su lugar las canilleras, pero también pueden generar una sensación de compresión sobre los gemelos.

Por ese motivo, algunos jugadores realizan pequeños cortes o agujeros en la parte posterior de las medias, especialmente en la zona de los gemelos. La intención es liberar parte de esa tensión y conseguir una mayor sensación de comodidad durante el partido. Esta práctica busca evitar que la tela quede demasiado ajustada sobre el músculo.

Cómo son los cortes que se realizan

El objetivo no es romper las medias de manera indiscriminada. Los futbolistas suelen realizar cortes pequeños y estratégicos para que la prenda deje de ejercer tanta presión sobre la zona posterior de la pierna, sin perder tampoco es exclusiva de una selección, una liga o una posición determinada. Con el paso del tiempo, se convirtió en una costumbre visible entre numerosos futbolistas profesionales. La imagen de las medias cortadas completamente su función dentro de la indumentaria.

Medias rotas de los jugadores, una postal que se repite.

La explicación cobra mayor sentido si se tiene en cuenta la exigencia física de un partido profesional. Los jugadores realizan aceleraciones, frenadas, cambios de dirección y movimientos explosivos durante los 90 minutos. En ese contexto, cualquier elemento que genere incomodidad puede resultar molesto, especialmente para quienes son sensibles a la sensación de compresión.

La práctica tampoco es exclusiva de una selección, una liga o una posición determinada. Con el paso del tiempo, se convirtió en una costumbre visible entre numerosos futbolistas profesionales. La imagen de las medias cortadas comenzó a formar parte del paisaje habitual de los partidos de alto nivel.