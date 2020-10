Luego de la confirmación de los horarios para los próximos partidos de la Selección Argentina por Eliminatorias frente a Paraguay y Perú, y en vísperas de conocer la lista oficial de Lionel Scaloni, se supo del regreso de un "peso pesado": nada menos que Ángel Di María.

Según TyC Sports, el jugador del Paris Saint Germain, ausente en la última convocatoria del DT para jugar ante Ecuador y Perú, formará parte de la nómina final del Seleccionado para disputar la 3° y 4° fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

Scaloni anunciará dicha lista en los próximos días y el nombre de Di María será sin dudas la gran novedad, luego de que su ausencia generara un malestar en el jugador, que no dudó en hacerlo notar.

"Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", había dicho el jugador surgido en Rosario Central en aquel momento.

En este contexto, y dada la gran actualidad de "Fideo" en su club (reciente finalista de la Champions League), Scaloni decidió finalmente volver a incluirlo, por lo que Di María arrancará una nueva etapa en la Selección, camiseta que vistó en 102 ocasiones y convirtió 20 goles.

La Selección Argentina, líder junto a Brasil de las Eliminatorias con puntaje ideal, recibirá a Paraguay el jueves 12 de noviembre y visitará a Perú en Lima el martes 17.