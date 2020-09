El entrenador portugués del Tottenham, José Mourinho, suele ser un abonado a la polémica y a hechos extrafutbolísticos que lo llevaron a convertirse en uno de los técnicos más controvertidos del mundo. Sin embargo, su última conferencia de prensa está dando que hablar y por un gesto conmovedor.

En la previa del duelo entre su equipo y el KF Shkendija de Macedonia por la clasificación a la Europa League, el portugués había terminado de dar su habitual conferencia y se disponía a retirarse de la sala, pero decidió no hacerlo debido a la presencia de un periodista que se había quedado con las ganas de un intercambio con él.

Por eso, Mourinho le dio la palabra y el hombre le contó por qué estaba tan compungido. "Tengo que preguntarte algo de parte de mi padre. Saludos de su parte, que ahora está en el cielo. Cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de verte, te pidiera una foto, porque siempre me había dicho que me crió fijándose en vos. Si me permites sacarme una foto, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno. Si el partido para ti y tu equipo va bien, ¿me permitirás hacerlo?", sorprendió el periodista.

Y la respuesta de Mourinho, lejos de ignorar el pedido, fue conmovedora: "La foto no tiene nada que ver con el resultado. Si puedes venir al hotel antes del partido, quizá sea más fácil. Si es después, es después, nada que ver con el resultado. El placer será mío por hacerme la foto contigo, un honor y mi respeto para tu padre que sentía eso hacia mí. No lo merezco, pero lo agradezco".

El conmovedor intercambio entre Mourinho y un periodista de Macedonia: