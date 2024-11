Un gol de Becker la da una sorpresiva victoria a la Real Sociedad ante el Barcelona

Sheraldo Becker de la Real Sociedad marca el primer gol de su equipo frente al FC Barcelona por LaLiga

El Barcelona sufrió el domingo una sorpresiva derrota por 1-0 en LaLiga española de fútbol ante la Real Sociedad, que puso fin a su racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, gracias a un gol de Sheraldo Becker para el conjunto vasco en el primer tiempo.

El Barcelona, líder de LaLiga, sufrió su primera derrota en más de un mes, y sólo la segunda en el torneo local, tras verse dominado durante todo el encuentro por el conjunto local, que desperdició varias ocasiones.

De cara al partido, el Barça llegaba con el ataque más prolífico de las cinco principales ligas europeas, con 40 goles, así como de la Liga de Campeones, con 15. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick terminó el encuentro sin haber disparado a puerta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Barcelona sigue liderando la clasificación con 33 puntos, seis más que el Real Madrid, segundo con un partido menos, mientras que el Atlético de Madrid es tercero con 26 puntos. La Real Sociedad es octava con 18 puntos.

El Barça, que no contó con el joven Lamine Yamal, quien no se ha recuperado del todo de una lesión en el tobillo derecho sufrida el miércoles en su victoria en la Liga de Campeones ante el Estrella Roja de Belgrado, casi abre el marcador a los 13 minutos.

Robert Lewandowski remató un rechace dentro del área, pero el gol fue anulado por el VAR, que vio que el delantero polaco estaba ligeramente en fuera de juego.

La Real Sociedad se hizo entonces con el control del partido y, tras una gran parada del guardameta del Barça, Iñaki Peña, en un lanzamiento de falta de Mikel Oyarzabal, Becker superó la trampa del fuera de juego y se adelantó a Luka Sucic para rematar de cabeza y ajustado al poste a los 33 minutos.

El equipo local desperdició una ocasión tras otra al desbordar a una caótica defensa barcelonista, y los visitantes tuvieron suerte de llegar al descanso sin perder por un margen más amplio, después de que Oyarzabal falló un tiro penal justo antes del descanso.

Becker también desperdició tres oportunidades de oro al principio del segundo tiempo, y Peña realizó varias paradas decisivas para rechazar los disparos de Oyarzabal, Take Kubo y Brais Méndez.

El Real Madrid siguió dominando, pero no supo transformar su superioridad en goles y estuvo a punto de pagar el precio, ya que el Barça se acercó en el minuto 57. Fermín López probó suerte con un disparo desde la frontal del área que se desvió en un defensa y estuvo a punto de despistar al guardameta local, Alex Remiro, que se apresuró a recuperarse y despejar el balón al tiro de esquina.

"La Real Sociedad es un equipo que presiona muy bien. Nos ha costado mucho poner el balón en juego", declaró Pedri a Movistar Plus. "Hoy no hemos estado acertados y creo que será cosa de un día. El equipo está bien y no es para preocuparse".

"En la segunda parte no hemos tenido claridad. Tenemos que analizarlo y seguir trabajando después del parón internacional. Lo estamos haciendo bien y seguimos líderes".

Con información de Reuters