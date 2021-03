Ricardo La Volpe podría ir preso por acoso sexual

Se complica la situación de Ricardo La Volpe en la justicia

Ricardo La Volpe podría terminar preso por hostigamiento y acoso sexual. Una Jueza Federal ordenó que se revise de nuevo la causa en la cual estaba involucrado con la podóloga de Chivas de Guadalajara, y la sanción inicial dictada en 2018, que lo dejaba el libertad por falta de pruebas suficientes para procesarlo. A fines del año pasado, se modificó su sentencia a "orden de formal prisión" y esta semana se notificó.

De acuerdo con el diario AS, quienes citan el expediente con número 532/2020, la orden fue emitida por el juez desde el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, fue este lunes 8 de marzo cuando fue notificado. Además, cuenta con carácter de inapelable, motivo por el cual el argentino deberá comparecer nuevamente ante las autoridades, en quien recae la responsabilidad de determinar el inicio de un proceso penal.

El argentino dirigió en un par de ocasiones a las Chivas. La primera vez que lo hizo fue en la temporada 1989/90. Fue contratado por el equipo de la perla tapatía luego de las grandes actuaciones que tuvo con Atlante. Sin embargo, no pudo repetir el buen papel y fue destituido a media temporada, luego de malos resultados.

Luego de algunos años y su paso por más equipos, Antonio La Volpe fue llevado al cuadro rojiblanco por segunda ocasión. El anuncio fue oficializado el 1 de abril de 2014. Sin embargo, su nombramiento apenas duró 29 días, pues a finales de mes Jorge Vergara, quien entonces era presidente del club, notificó su salida del equipo en una rueda de prensa. En ese momento, el empresario declaró que la decisión fue motivada por su conducta inapropiada por una trabajadora del personal médico.

“Desafortunadamente, esto para el club y para la persona que lo vivió es algo muy desagradable. Recibí la llamada el día de ayer con respecto a lo que pasó, hicimos la investigación que teníamos que hacer para tomar la decisión y al final tuvimos que llegar a la determinación de finiquitar el contrato de La Volpe”, anunció Vergara.

Después de la noticia, se conoció que una mujer integrante del staff del equipo interpuso una denuncia en contra del entrenador, quien presuntamente habría encaminado conductas catalogadas como acoso sexual. Incluso, derivado de los hechos, la podóloga pudo haber sufrido violencia física.

De acuerdo con los testimonios de la víctima, el argentino se presentó a su tratamiento únicamente con una toalla y sin ropa interior. Al inicio, ella le preguntó sobre su trabajo en el equipo y, después de eso, la sesión transcurrió en silencio. Mientras ella manipulaba sus pies, él realizó movimientos con sus piernas y subió la toalla con la intención de mostrar sus genitales. Además, el presunto agresor le solicitó un masaje, aunque este fuera “más arriba”, a lo cual la mujer se negó.

En una entrevista para Radio Fórmula, durante un espacio informativo conducido por Joaquín López Dóriga, la podóloga declaró que “él intentó que yo lo tocara, por supuesto no me iba a dejar. Traté de soltarme, me agarró de una mano y me decía ‘¿te da miedo?’”. Después de ello, la víctima terminó en el suelo. Por su parte, La Volpe, negó los hechos. En su lugar dijo que le solicitó a la podóloga no realizar masajes con árnica a los jugadores.

Aunque en julio de 2018 le fue concedido el auto de libertad, al determinar que no existían pruebas suficientes para procesarlo, Ricardo Antonio La Volpe deberá presentar sus pruebas de nueva cuenta. El juez federal determinó que hay elementos suficientes para reiniciar el caso, por lo cual analizará las pruebas y determinará si es procedente iniciar un proceso judicial.