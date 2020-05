Racing emitió un comunicado sobre la detención de Chiche Arano por amenazar de muerte a su ex pareja El ex lateral amenazó de muerte a su ex pareja y fue denunciado. Tras lo acontecido, lo detuvieron y el club tomó medidas.

Hace 1 hora | 19.14 Después de la denuncia contra Carlos "Chiche" Arano por haber amenazado a su ex pareja, Racing emitió un comunicado y explicó la decisión que se tomó con respecto al ex lateral. QUÉ LA DEVUELVAN En un escueto comunicado, Racing sostuvo que "en virtud de las averiguaciones practicadas y que se trata de amenazas sin agravantes, en las que no existió violencia física", se realizará "un sumario administrativo, encomendado al área de Legales, para verificar la gravedad de los hechos y el desarrollo y resultado de la investigación judicial". MÁS INFO Pandemia Confirmaron el primer caso de COVID-19 en el fútbol argentino El ex futbolista, campeón en 2001 con Reinaldo Merlo, fue detenido el sábado e imputado por "amenazas coactivas" contra su ex pareja. Según el parte policial al que accedió NA, fue ingresado a las 17:20 de ayer en la comisaría 30, ubicada en California 1743, luego de una denuncia de la mujer con la que terminó hace un año la relación sentimental. "En la fecha, durante una visita, se generó una discusión en el domicilio, donde el imputado amenazó de muerte a su ex pareja", sostuvo el parte. A pesar de esta situación, Carlos Arano recuperó hoy la libertad pero se le abrió una causa por amenaza simple, encuadrada en la violencia de género.

TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN SOSTENÉ A EL DESTAPE ►