Marcelo Bielsa confirmó que volverá a Athletic Bilbao: qué falta para que se concrete

Marcelo Bielsa ya le comunicó a Athletic Bilbao que volverá en breve a ser el técnico. Qué condición debe darse sí o sí para que ello ocurra.

Después de casi una década, Marcelo Bielsa está a punto de ser el entrenador de Athletic Bilbao otra vez. El entrenador argentino de fútbol ya dio el "ok" para regresar al banco del equipo vasco, aunque todavía falta que se cumpla una condición indispensable para que se concrete el retorno.

Marcelo Bielsa vuelve a Athletic Bilbao si gana un candidato a Presidente

Lo único que resta para el retorno del rosarino a "Los Leones" es que Iñaki Arechabaleta se imponga en las elecciones en los comicios del club el próximo jueves 24 de junio. El dirigente ya cuenta con la aprobación del ídolo de Newell´s para hacerse cargo del primer equipo profesional para la pretemporada de julio, de cara a la campaña 2022-2023.

Es más: aseguran que, en el video que Bielsa le envió a Arechabaleta para confirmarle el "sí", le aseguró y le demostró que ya vio 45 partidos del equipo. Hasta comparó la plantilla actual con la que él dirigió entre 2011 y 2013 y exhibió un análisis puntilloso al respecto.

La palabra del candidato a Presidente de Athletic Bilbao que llevará a Bielsa como DT

Luego de conseguir la aprobación del argentino para calzarse el buzo en breve, Iñaki Arechabaleta le brindó una entrevista al programa No Veo La Hora, en D-Sports Radio, y resultó absolutamente contundente. Durante la charla, el aspirante a mandamás de la institución resaltó que “Bielsa está en un momento físico e intelectual para darle lo mejor como entrenador a un club como es Athletic Bilbao".

Además, recordó que “Marcelo es muy querido en Bilbao y, además de ese sentimiento de partida, ha evolucionado en los últimos años". También reconoció: “Bielsa siempre ocupó las primeras posiciones en nuestro proyecto deportivo por sus grandes condiciones profesionales".

Arrechabaleta, el candidato a presidente del Bilbao que ya tiene el sí de Bielsa.

No obstante, Arechabaleta aclaró que las exigencias del santafesino con relación a los fichajes no es tan pretenciosa como se mencionó en algunos portales: "Bielsa no me sorprendió con algún nombre para el mercado. Coincidimos en que hay dos o tres posibilidades de reforzar el equipo la temporada que viene". Incluso, aseveró que “jamás lo político está antes que lo deportivo" y cerró: "Primero es lo profesional, trabajamos mucho el proyecto deportivo en función de lo que queríamos hacer".

Los números de Marcelo Bielsa como DT de Athletic Bilbao

Si bien no pudo coronar su gran trabajo con títulos entre 2011 y 2013, la imagen del rosarino en "Los Leones" es muy positiva: la hinchada se sintió identificado por el estilo de juego ofensivo, por la intensidad y porque devolvió al equipo a los primeros planos luego de mucho tiempo. Subcampeón de la Copa del Rey y de la Europa League, en total durante su ciclo en la entidad del País Vasco fueron 113 partidos oficiales con 43 victorias, 39 derrotas, 31 empates y un 47.19% de efectividad.