La insólita pregunta que descolocó a Messi tras el triunfo en Lima

El capitán del Seleccionado argentino, Lionel Messi, confesó que se siente "muy bien dentro del equipo", casi como un descargo respecto de los últimos malos tiempos que viene atravesando en Barcelona, y anticipó que quiere "seguir aportando" en el futuro. Sin embargo, una insólita pregunta en pleno campo de juego de un periodista peruano pareció descolocarlo.

"Escuché mucha prensa argentina en la semana y algunos dicen que Messi ya retrocede demasiado para llevar la pelota y se comenta que no es tan chico como cuando tenía 25 años...¿tú cómo te sientes y qué cosa todavía le quieres dar a la Selección Argentina?", esbozó el cronista local luego del triunfo de Argentina sobre Perú por 2 a 0 en el Estadio Nacional de Lima.

Sorprendido, Messi igualmente respondió con altura y evitó la polémica: "Siempre que vengo acá es porque intento dar el máximo y porque me veo capacitado para poder hacerlo. Me siento bien y si el técnico decide que esté voy a estar y si no, no".

"Me siento bien para seguir trabajando, viniendo con este grupo y sumando partidos y victorias como ésta", concluyó el rosarino.

Sobre el análisis del partido frente a los dirigidos por Ricardo Gareca, el rosarino destacó el rendimiento colectivo. "Esta vez, además de jugar bien logramos convertir, algo que nos faltó el otro día para ganarle a Paraguay", comparó en referencia al 1 a 1 frente a los dirigidos por Eduardo Berizzo de la semana pasada.



"Acá todos aportamos para el equipo y eso es lo bueno, porque sumamos para beneficio del grupo", completó un Messi que se descargó con un mensaje hacia dentro y hacia fuera.