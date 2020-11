Eliminatorias Qatar 2022: Argentina, sin ideas, empató con Paraguay

La Selección Argentina juega ante Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022. Recordemos que en la primera doble fecha, los dirigidos por Lionel Scaloni consiguieron dos triunfos más que importantes para reafirmarse entre los primeros puestos: 1-0 vs. Ecuador de local y 2-1 en la altura de La Paz, ante Bolivia.

Ahora, contra el equipo del argentino Eduardo Berizzo, hay sorpresas en el once inicial. Luego de confirmarse la baja de Nicolás Tagliafico y su ausencia, por lo menos, en el primer encuentro, el entrenador de la Albiceleste decidió patear el tablero e incluir a Nicolás González en el equipo. El futbolista, que juega como delantero en el VfB Stuttgart de la Bundesliga alemana, nacido en Argentinos Juniors, será titular por primera vez. Se desconoce el esquema a utilizar.

Las formaciones confirmadas para esta noche:

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lucas Ocampos, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Ángel Cardozo Lucena, Mathías Villasanti, Gastón Giménez, Ángel Romero, Darío Lezcano y Miguel Almirón.

Gol de Paraguay, Romero

El partido inició con muchos problemas para los dirigidos por Scaloni, que no lograron imponerse en el campo y sufrieron muchos ataques por parte de la visita. Utilizando la velocidad y ganando todos los duelos individuales, Paraguay mostró un mejor nivel. A los 19 minutos del primer tiempo, ante un Miguel Almirón intratable, la defensa del seleccionado nacional cometió un penal en el área de Armani. El ex Lanús y actual Newcastle de Inglaterra gambeteó a varios argentinos y Martínez Quarta le dio un fuerte pisotón que lo derribó. Ángel Romero, de San Lorenzo, marcó el 1-0.

El penal del ex River:

El gol de Romero:

Palacios, lesionado

A los 27 minutos, en la disputa por una pelota, Ángel Romero saltó y con ambas rodillas impactó duramente contra la espalda de Exequiel Palacios. Por uso desmedido de la fuerza podría haber sido amonestado pero el árbitro no decidió ningún castigo. Por su lado, el exjugador de River y actual volante de Bayer Leverkusen quedó muy dolorido y debió ser reemplazado por Giovani Lo Celso. La molestia es sobre las vértebras lumbares y ante la preocupación del cuerpo técnico, no descartan realizarle estudios durante el viernes.

La dura falta contra Palacios:

¡Gol de Argentina!

Los dirigidos por Scaloni no lograban rematar al arco y el primer tiro llegó a los 41 minutos de la primera parte, con un 100% de efectividad. Tras un córner excelso desde la zurda de Giovani Lo Celso, conectó de cabeza, tras un salto de varios metros, el atacante que ingresó de sorpresa en las últimas horas: Nicolás González. La Selección empata 1-1. Cinco minutos más tarde, Rodrigo de Paul fue el primer amonestado del equipo.

Apareció el VAR: gol anulado a Messi

A los 13 minutos del segundo tiempo, la Albiceleste inició una gran jugada en ataque pero fue anulada por el juez del encuentro. De Paul por el medio, la abrió para la banda a Nico González, luego la filtraron para Gio Lo Celso y este centró atrás para Lionel Messi que definió al primer palo con una gran calidad. De todas maneras, todo empezó con una dura falta contra Romero por parte de González contra la banda y tras consultar en el VAR, el resultado volvió al empate por 1-1. Todo el banco argentino se quejó fuertemente tras la decisión.

Volvió Di María

A los minutos del complemento, luego de varios problemas para ser eficaces en ataque, Ángel Di María ingresó en el equipo en lugar de Lucas Ocampos. El "Fideo", de gran presente en París Saint-Germain (PSG), regresó a la Albiceleste luego de no estar convocado durante la primera doble fecha de las actuales eliminatorias rumbo a Qatar. "Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección. Es difícil entender que estando en un buen momento, no soy convocado. ¿A los 32 años estoy viejo?", se había quejado hace unos meses. ¿Su última vez en Argentina? Por la Copa América de Brasil 2019. En total registra 102 partidos, 20 goles, tres mundiales disputados y cuatro Copas Américas.

Final sin ventajas en La Boca

Tras la vuelta de Di María, también hubo otros cambios en ataque para ir en busca de la victoria. A los 37 minutos de la segunda parte, ingresaron el ex Vélez Sarsfield, Nicolás Domínguez y el ex River, Lucas Alario. Reemplazaron a Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, respectivamente. El partido siguió muy peleado en ambos lados del campo, en todas las líneas de la cancha y la Selección no logró hacer la diferencia en un importante partido de local. Ahora será clave ganar en Lima, ante Perú, para no perderle pisada a Brasil (jugará el viernes vs. Venezuela, de local y por ahora, tiene puntaje perfecto).

Hasta el momento, Argentina es el líder en la tabla de posiciones de las Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022. Con tres partidos disputados, suma 7 puntos producto de dos victorias y un empate. Además convirtió 4 goles y le convirtieron dos. Por debajo, se encuentran Brasil con 6 (-1), Ecuador con 6, Paraguay con 5, Colombia con 4 (-1) y Uruguay con 3 (-1).