La determinante decisión que tomó Brian Fernández sobre su futuro en el fútbol

Brian Fernández, el talentoso delantero de 30 años, continúa su carrera futbolística en el exterior. Después de jugar la última temporada con Almirante Brown en la Primera Nacional, Fernández se desvinculó del club argentino para unirse a Coquimbo Unido, en Chile. El jugador, quien cuenta con un pasado en Racing, firmó un contrato hasta diciembre de 2025 con el equipo chileno.

Durante su estadía en Almirante Brown, el delantero vivió en la casa de su antiguo entrenador, Daniel Bazán Vera. Además, recientemente tuvo la oportunidad de participar en la Copa Potrero, donde se destacó como figura y se coronó campeón con el equipo La Crema.

En la temporada pasada, Fernández anotó 5 goles en 26 partidos disputados en la Primera Nacional. Ahora, con esta nueva oportunidad en el fútbol chileno, el exjugador del Metz de Francia, Necaxa de México y Portland Timbers de la MLS espera aprovechar al máximo su talento y contribuir al éxito de su nuevo equipo. Vale destacar que no es la primera vez que Fernández juega en Chile, ya que en 2018 vistió la camiseta de Unión La Calera, donde impresionó a todos marcando 11 goles en 12 partidos.

Sorpresa con Macaya Márquez: se supo de qué club del ascenso es hincha el famoso periodista

En las últimas horas se filtró un video en las redes que tiene como protagonista al experimentado periodista Enrique Macaya Márquez. El mismo tiene que ver con el festejo de sus 90 años, el cual compartió con amigos y colegas, pero el detalle que no pasó desapercibido en esta cuestión es que se reveló de qué club del ascenso del fútbol argentino es hincha. Como sucedió con otros colegas suyos, la noticia también generó sorpresa.

Fue su propio hijo quien le entregó la camiseta de All Boys a su padre en pleno festejo con la particularidad que la casaca tenía el número 90. Acompañado de Walter Nelson y Emiliano Pinzón -entre otros-, Macaya tuvo en sus manos la mencionada indumentaria y los presentes comenzaron a cantar una canción del elenco de Floresta. Claro que el momento no pasó para nada desapercibido y no tardó en hacerse viral.

Hoy va a decir de qué cuadro es", esbozó su hijo Gabriel poco antes de que le entreguen la camiseta del "Albo" al reconocido comentarista que cubrió más Copas del Mundo de manera consecutiva en la historia: fueron 17, desde Suecia 1958 hasta Qatar 2022, inclusive. Sin dudas, una carrera más que memorable para el excompañero de Marcelo Araujo en distintas transmisiones de fútbol en la que hizo varios amigos que no dudaron en acompañarlo en el día de su cumpleaños. Entre los colegas que estuvieron celebrando su cumpleaños tampoco se lo perdieron Mariano Closs y Miguel "Tití" Fernández.