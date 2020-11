La imagen de Messi en la práctica del Barcelona que dio la vuelta al mundo

Mientras los rumores no dejan de aparecer, y tras quedar afuera de los convocados para el duelo de Champions League ante el Dinamo de Kiev, Lionel Messi vuelve a estar en boca de todos, esta vez por un video de la televisión española que se viralizó y que muestra una solitaria figura del capitán argentino en el entrenamiento del Barcelona.

En el video que ya dio la vuelta al mundo se puede ver al jugador rosarino completamente solo, apartado de sus compañeros y realizando los ejercicios sin ninguna compañía, mientras el resto del plantel se divierte y hace bromas entre sí.

Lo cierto es que las imágenes parecen hablar por sí solas y muestran a un Messi cabizbajo, tal como se lo ha visto en los últimos partidos del Barcelona, con mucho desgano y sin relacionarse con ninguno de sus compañeros, algo que solía hacer con naturalidad en anteriores procesos.

Este video sale a la luz para colmo luego de las palabras que Antoine Griezmann, quien por primera vez se refirió la relación con el rosarino y no negó diferencias con él.



"Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que le jodió cuando rechacé ir la primera vez, porque él había hecho comentarios públicos y que al final dije que no. Pero me dijo una vez que -al estar en su equipo- iba a muerte conmigo y lo siento cada día", había expresado el delantero en una entrevista concedida al ex jugador argentino Jorge Valdano para el programa "Universo Valdano".

También en las últimas horas se conoció una nueva supuesta oferta que el Manchester City le haría a un Messi cuyo contrato vence a mediados del año que viene pero que puede negociar a partir de enero.