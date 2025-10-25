La crisis de lesiones del Barça se agrava y Raphinha queda descartado para El Clásico

LaLiga - FC Barcelona - Valencia

oct (Reuters) -El Barcelona se enfrentará al líder de la Liga, el Real Madrid, en el Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu sin el delantero brasileño Raphinha, confirmó el sábado el segundo entrenador, Marcus Sorg, mientras el equipo catalán lidia con una extensa lista de lesionados.

Raphinha, de 28 años, que no se ha recuperado de una lesión muscular en la pierna, se une a una serie de ausencias de alto nivel, como Dani Olmo, Robert Lewandowski, Gavi y los porteros Joan García y Marc-Andre ter Stegen.

Con 10 jugadores de baja desde agosto, la crisis de lesiones del Barça ha dejado su plantilla muy mermada antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.

A pesar del contratiempo de Raphinha, los campeones de España siguen siendo optimistas y creen que podrán contar con jugadores clave como Ferrán Torres, Jules Koundé, Andreas Christensen y Frenkie De Jong, que participaron en el entrenamiento del sábado.

Torres abandonó la concentración de España antes de tiempo por una fatiga muscular en la pierna, mientras que De Jong se perdió tres sesiones de entrenamiento esta semana por enfermedad y Kounde se vio obligado a abandonar la victoria por 6-1 ante el Olympiacos en la Liga de Campeones a mediados de semana por un golpe en la pierna.

Las lesiones complican aún más al Barcelona frente a su tradicional rival Real Madrid, que además le lleva dos puntos de ventaja después de ocho partidos en LaLiga.

Sorg asumirá el cargo el domingo porque el entrenador del Barça, Hansi Flick, fue suspendido después de que se le mostró una tarjeta roja durante la victoria por 2-1 sobre el Girona por protestar contra las decisiones arbitrales en los últimos minutos del partido.

Sorg reconoció que la ausencia de Flick, alemán de 60 años, se sentirá, pero insistió en que el equipo sigue preparado.

Con información de Reuters