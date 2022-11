Francia no quiere confiarse ante una "infravalorada" Dinamarca

Después de haber perdido dos veces contra Dinamarca, Francia no dará nada por sentado cuando trate de asegurar su clasificación para los octavos de final en el segundo partido del Grupo D el sábado.

Los defensores del título llegan al torneo tras una pésima campaña en la Nations League, en la que Dinamarca les ganó por 2-1 en París y por 2-0 en Copenhague.

"He dicho en varias ocasiones que están infravalorados como equipo. Estamos hablando solo de cuatro meses, no estamos hablando de un periodo largo, es entre junio y septiembre donde nos ganaron dos veces", dijo el viernes en rueda de prensa el capitán y portero de Francia, Hugo Lloris.

Aunque el Mundial sea otro torneo, los Bleus saben muy bien los problemas que puede causarles Dinamarca, que ya en 2002 asestó otro impacto a la terrible campaña de Francia con un 2-0 en la fase de grupos.

Francia comenzó el torneo de Qatar a lo grande, con una victoria por 4-1 ante Australia, pero Dinamarca será una prueba más dura en el Estadio 974.

"Es una competición diferente, pero te da una idea del nivel de este equipo danés, es un equipo excelente y es capaz de ganar a los mejores. Así que ha sido una llamada de atención para nosotros y no podemos decir que no los conocemos, y no necesitamos ninguna motivación extra a estas alturas del torneo", dijo Lloris.

Francia recupera al central Raphaël Varane, totalmente recuperado de una lesión en los isquiotibiales, que podría aportar su tranquilidad y su experiencia en la zaga.

Sin embargo, el seleccionador Didier Deschamps no quiso decir si el jugador del Manchester United será titular tras quedarse en el banquillo contra Australia.

"Lo más importante es que se sienta preparado en su cabeza y en su cuerpo. Sé que lo está, yo tomaré la decisión".

Con información de Reuters