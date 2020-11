La noticia golpeó fuertemente al fútbol argentino: Fernando Gago decidió, hace unas horas, retirarse de la actividad profesional a los 34 años de edad. Recordemos que hace unos meses, el mediocampista dejó atrás, durante el parate por la pandemia, una nueva rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Y aún así, a pesar de todo, mostró un gran nivel en los primeros partidos de Vélez Sarsfield.

Aún así y de forma sorpresiva, el volante decidió colgar los botines luego de demostrar que podía volver una vez más y demostrar que su calidad se mantenía intacta sin importar las dolencias. Es claro que, si bien no dio detalles, se trata de una decisión meramente futbolística: se repuso una y otra vez de duras lesiones y logró despedirse, tal como quería, dentro de un campo de juego.

Hace unas semanas, durante una entrevista, Gago había expresado: "Creo que el día de mañana se me va a recordar por volver a jugar después de cinco lesiones. Sin querer, es algo que me va a quedar a mí guardado. Y es una sensación linda de haber sobrepasado situaciones donde era muy difícil salir, de volver a jugar y de volver a estar bien". Su técnica y resiliencia quedarán marcadas en los fanáticos, sin importar la camiseta que lleven.

El futbolista, surgido en las inferiores de Boca Juniors, debutó el 5 de diciembre de 2004. Pasó por grandes clubes como el Real Madrid de España, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield, dejando su marca en cada uno de ellos. Además vistió la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de Brasil 2014, siendo subcampeón; en tres Copas Américas (2007, 2011 y 2015) y fue medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

"Es algo duro y difícil de aceptar. Sabemos el nivel de exigencia y lo que transmite Gago, es una pérdida muy grande su retiro. Él hizo un gran esfuerzo en recuperarse y demostró su entrega", expresó Pablo Cavallero en diálogo con Closs Continental (AM 590), confirmando la noticia. En las próximas horas, el ex futbolista haría el anuncio oficial a través de una conferencia de prensa.

Su glorioso paso por Boca

Surgido en las inferiores de la institución de la Ribera, fue una de las grandes promesas de su categoría y nunca falló a las expectativas que se pusieron en él. De increíble manejo de la pelota, lejos de ser el clásico cinco metedor y de lucha, logró ganarse un lugar y llevarse cientos de ovaciones por parte de los fanáticos. Disputó un total de 199 encuentros oficiales, marcó ocho goles y más de 16 mil minutos en el campo de juego. Además ganó 9 títulos, seis locales y tres internacionales.

Más allá de sus increíbles números y de ser uno de los últimos ídolos de la institución, su último tiempo estuvo atravesado por muchas lesiones. Desgarros musculares, tres rupturas del tendón de Aquiles y alguna que otra rotura de ligamentos cruzados. Tras la final en Madrid, a fines del 2018, decidió alejarse de "su casa", tal como él la llama, por no encontrar su nivel esperado.

"Sólo empecé a entrenar para jugar con mi hijo a la pelota... Después me empezó a picar el bichito, a tener la sensación de levantarme temprano, de tener objetivos. Hasta que un día mi hijo Mateo me lo pidió. Me dijo: 'Papi, quiero que vuelvas a jugar al fútbol'. Y ése fue el detonante", explicó. Por esa razón, retornó a Vélez y se dio el lujo, más allá de las constantes molestias, de retirarse jugando. Un distinto, tanto fuera como dentro de la cancha.