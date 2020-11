El empate entre la Selección Argentina y Paraguay por las Eliminatorias dejó un sabor agridulce para los dirigidos por Lionel Scaloni, que además de no mostrar su mejor imagen terminaron sintiéndose perjudicados por el arbitraje del brasileño Raphael Claus, quien entre otros fallos polémicos le anuló un gol a Lionel Messi a instancias del VAR.

En medio de un flojo rendimiento, en la segunda mitad Argentina tuvo el control y Messi fue el protagonista de la jugada polémica del partido, cuando convirtió el segundo gol con un gran zurdazo tras una gran jugada colectiva, pero fue anulado por el VAR luego de una falta previa de Nicolás González.

Esto generó la bronca generalizada de todos los jugadores y sobre todo de Scaloni, quien insultó aireadamente al árbitro en pleno juego y que luego también se despachó en conferencia de prensa. "El tema del VAR hay que unificarlo. Hay muchas jugadas donde podía haber actuado y no lo hizo. No hablo de mala o buena fe. Nos quedamos con un jugador con varios días o meses afuera por un golpe y el VAR no revisa", dijo Scaloni.



Scaloni señaló también que el penal a favor a Paraguay, que Romero convirtió en gol, puede "cobrarlo o no", pero remarcó una invasión de campo del defensor Fabián Balbuena.



"Y en nuestro gol anulado, más allá de que fue legal, la cámara lenta ayuda a ver que es foul. Los pases que pasan desde el foul hasta el gol son muchos, entonces ahí tenemos que unificar criterios. El fútbol así no le gusta a nadie", señaló Scaloni.