Foto: El Gráfico

Forma parte de la Selección Argentina que le dio al país el último Campeonato Mundial en México 86 y es sin dudas uno de los más queridos de ese plantel. Pero hoy la realidad de Héctor "Negro" Enrique es bien distinta: dueño de un complejo de canchitas de fútbol, la pandemia lo golpeó como a cualquier trabajador y hoy intenta salir adelante pese a la difícil situación económica.

"Yo tengo canchas de fútbol y lógicamente me va mal, si están cerradas. Y al país le pasa lo mismo, hay cosas que no funcionan. Pero hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo. Si mañana termina la pandemia y la cosa no avanza, y bueno, yo saltaré. No defiendo lo indefendible. Ojalá le busquen la vuelta y le encuentren una solución para todos los argentinos, sobretodo a los de abajo que la pasan mal", manifestó el ex mediocampista en diálogo con el sitio Doble Amarilla.

Pese a esto, el campeón con River de la Libertadores e Intercontinental 1986 se refirió a Argentina como "el mejor país del mundo" y dijo que su gente "es lo más lindo que tiene".

"Yo tengo amigos en el exterior, varios de ellos en España. Uno de ellos me dijo 'Negro, todos vinieron a mi casa y probaron mi asado. Preguntale en 20 años si alguno de ellos me invitó… ninguno'. Así somos nosotros, acá viene un japonés al fútbol argentino y todos los domingos se va a casa diferente de los compañeros. Intentá hacerlo en su país, que yo los quiero y los respeto, pero es otra cosa", esgrimió.

Siguiendo esta línea, el ex jugador de 58 años opinó también sobre los que eligen irse del páis y se mostró muy enojado con aquellos que además aseguran que "el país y su gente son una mierda".

"No me enoja la gente que se quiera ir afuera, me parece perfecto si quieren aprender un idioma distinto o ir a mejorar su calidad de vida. Si quieren los acompañamos hasta Ezeiza. Lo que no tolero es que ofendan al país, a la bandera y a todos los argentinos. Algunos periodistas, no todos, fogonean esta idea de que “es un país de mierda”. ¿Cómo no me voy a enojar? Están insultando a mi mamá, a mi papá y a mis amigos. Si queres irte, ándate, pero no insultes", sentenció Enrique.

"El dolor para mí es irme a otro lado, como bien te decía, te lo juro por mis hijos. Yo estuve en Dubai con Diego Maradona, y lo único que pensaba es “qué lindo país tenemos nosotros, que linda es la gente”. La gente es lo mejor que tenemos… ¿cómo no me voy a enojar cuando dicen cosas así? Obviamente que hay que buscar que la gente tenga trabajo y que haya posibilidades", agregó.

Finalmente, sin mostrarse partidario de ningún político, también tuvo tiempo para criticar la gestión de Mauricio Macri al frente del país: "No tengo nada contra Macri, aunque no me gustó para nada que haya sido Presidente, me pareció no estar a la altura y no es un político de raza.