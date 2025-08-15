El Liverpool recuerda a Jota en un emotivo homenaje en el estreno de la temporada

Premier League - Liverpool - AFC Bournemouth

Mohamed Salah, talismán del Liverpool, enterró emocionado la cara entre las manos mientras el público de Anfield entonaba "You'll Never Walk Alone" en homenaje al delantero fallecido Diogo Jota, antes de la apertura de la temporada de la Premier League el viernes.

Antes del saque inicial contra el Bournemouth, los vigentes campeones honraron con un minuto de silencio al atacante portugués, cuya muerte en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva el mes pasado ensombreció los prolegómenos del partido.

Los jugadores permanecieron de pie, cogidos del brazo y con las cabezas inclinadas, mientras los aficionados se enjugaban las lágrimas y las palabras "Descansa en paz, Diogo Jota y André Silva, nunca caminarán solos" se exhibían alrededor del terreno de juego.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reflexionó sobre cómo había afrontado la plantilla la muerte de su compañero.

"La plantilla está mucho mejor de lo que esperaba hace cinco o seis semanas", dijo el técnico holandés a Sky Sports antes del saque inicial. "En estos momentos, uno se pregunta si será posible volver a jugar o si será posible volver a ponerlos en marcha".

Las camisetas de "Diogo" dominaban las que llevaban los aficionados que acudieron en masa al estadio.

Los jugadores del Liverpool lucirán el emblema "Forever 20" en sus camisetas esta temporada, mientras que el club ha retirado el dorsal número 20 de Jota en todas las categorías del club, incluido el equipo femenino y la academia, tras consultar con la familia de Jota.

A los 20 minutos y 20 segundos del partido del viernes, el público de Anfield se puso en pie, animó y cantó una canción para Jota, al son de "Bad Moon Rising" de Creedence Clearwater Revival.

Con información de Reuters