El inesperado elogio de Pipo Gorosito a Lionel Messi: "Me caso"

Néstor "Pipo" Gorosito lanzó un inesperado elogio para Lionel Messi luego del triunfo de Gimnasia de La Plata en la Liga Profesional.

Néstor "Pipo" Gorosito lanzó un inesperado elogio para Lionel Messi. El DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata habló del presente de su equipo tras la victoria ante Unión de Santa Fe y en un momento de la charla contó lo que siente con respecto al mejor del mundo. Teniendo en cuenta que no nominaron a la "Pulga" para el Balón de Oro, el entrenador del "Lobo" se mostró indignado.

En varias ocasiones, "Pipo" dejó en claro que le tiene un cariño especial a Messi por lo que hace adentro de la cancha y también afuera. Esta vez no fue la excepción, ante la injusticia que sufrió el astro del PSG y la Selección Argentina. Mientras tanto, el elenco platense aprovechó el empate del líder Atlético Tucumán con Tigre para conseguir un triunfo, quedar a un punto en la lucha por la Liga Profesional con 14 fechas disputadas y el estratega lo destacó en sus declaraciones a ESPN.

"El único ídolo que tengo en el fútbol es Lionel Messi. Menotti dijo el otro día que por más que quiera jugar mal no juega mal. Hay partidos que juega no tan bien, pero bueno, es libre y a veces hay intereses que juegan en las nominaciones que es muy difícil. Siento tanta admiración, porque para mí Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal... en cualquier momento me caso con Messi", sostuvo "Pipo" Gorosito acerca del 10 de la "Albiceleste".

Por otro lado, el DT habló sobre cómo está su equipo en el campeonato local: "Tenemos que seguir así, mantener la humildad. Cuando falten pocas fechas y estemos ahí veremos las posibilidades que tenemos. Uno se ilusiona pero recién pasamos la mitad del torneo. Uno sueña con lo máximo cuando llega a una institución. Siempre jugamos para salir campeones y a veces te da el cuero y otras veces no".

Pipo Gorosito destrozó a los medios franceses anti-Messi

Néstor "Pipo" Gorosito más de una vez se destacó por sus frases y esta ocasión no fue la excepción. Lionel Messi fue muy cuestionado por el partido que jugó y el penal errado ante el Real Madrid por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. Le dieron una baja calificación, y al técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no le gustó nada. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo, en ESPN F90, brindó su opinión y desató las risas de los periodistas del ciclo.

El pasado viernes 18 de febrero, el DT del "Lobo" sentenció: "Yo lo vi hoy. Pero de a ratos fue uno de los mejores partidos que jugó en el PSG, para mí", respondió Gorosito. Y agregó: "Después del penal fue, agarró, metió un par de paredes, un cambio de ritmo dos o tres veces por el sector derecho y le faltaba el último que la rebote. Pero, ellos saben de perfume, no de fútbol".