Pipo Gorosito destrozó a los medios franceses anti-Messi: "Saben de perfumes"

Néstor "Pipo" Gorosito defendió a Lionel Messi de las críticas de la prensa francesa por su rendimiento en el PSG con una particular frase.

Néstor "Pipo" Gorosito más de una vez se destacó por sus frases y esta ocasión no fue la excepción. Lionel Messi fue muy cuestionado por el partido que jugó y el penal errado ante el Real Madrid por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. Le dieron una baja calificación, y al técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata no le gustó nada. En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo, en ESPN F90, brindó su opinión y desató las risas de los periodistas del ciclo.

El pasado jueves 17 de febrero por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, el "Lobo" platense, dirigido por el mencionado entrenador, le ganó a San Lorenzo 1 a 0 en condición de local con gol de Cristian Tarragona. Sumaron su primer triunfo en el certamen tras el empate con Racing en el debut. "Pipo" no ocultó su felicidad en la entrevista luego del duelo, y tampoco se guardó a la hora de darle el toque humorístico a la situación del 10 de la Selección Argentina.

Los periodistas deportivos de L'equipe fueron los que puntuaron al mejor del mundo con un 3 y a ellos se sumaron varias críticas. La "Pulga", más allá de esto no tuvo un mal encuentro, ya que asistió en varias oportunidades y tomó la manija del equipo en los momentos más complicados. Esto no sirvió para sumarle unos puntos y Messi quedó como el peor jugador del cotejo, algo que sorprendió a muchos, ya que no es muy común que algo así le suceda a alguien como él.

"Estoy como loco porque le pusieron tres puntos a Messi", exclamó Sebastián Vignolo en medio de carcajadas de sus compañeros. "Yo lo vi hoy. Pero de a ratos fue uno de los mejores partidos que jugó en el PSG, para mí", respondió Gorosito. Y agregó: "Después del penal fue, agarró, metió un par de paredes, un cambio de ritmo dos o tres veces por el sector derecho y le faltaba el último que la rebote. Pero, ellos saben de perfume, no de fútbol".

Agüero defendió a Lionel Messi y cruzó a la prensa francesa

Sergio Agüero protagonizó nuevamente un divertido momento en un vivo de Twitch. El exdelantero del Manchester City habló del partido entre el PSG y el Real Madrid por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League y el penal errado por Lionel Messi. Durante la transmisión, el "Kun" defendió a su excompañero a capa y espada, y liquidó a la prensa francesa que criticó a la "Pulga" por su nivel ante el "Merengue".

El "Kun" habló sobre Messi y aseguró: "Jugó re bien Leo. La rompió. No porque sea amigo, sino porque jugó re cheto. Estuvo muy bien, muy activo. Lástima ahí el penal. Pero después la rompió. Los de Francia, la revista y los diarios lo mataron, cualquiera. Son unos giles, ahora voy a París y vengan. Mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia, agarré y le dije no porque aguante Leo Messi. Chau nos vemos, ahora estoy enojado", sentenció Agüero.