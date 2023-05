El Atlético golea 5-1 al Cádiz y salta al segundo puesto por delante del Real Madrid

LaLiga - Atletico Madrid vs Almeria

LaLiga - Atletico Madrid vs Almeria

El Atlético de Madrid marcó cinco goles por segundo partido consecutivo al golear al modesto Cádiz por 5-1 en LaLiga el miércoles para superar a su rival de la ciudad, el Real Madrid, y colocarse segundo en la clasificación.

Con solo cinco partidos por disputar, el Atlético alcanza los 69 puntos, uno más que el Real Madrid, que el martes perdió 2-0 en casa de la Real Sociedad, cuarta clasificada.

El Barça, líder destacado con 82 puntos tras vencer el martes al Osasuna (1-0), tendrá la oportunidad de hacerse con su 27ª Liga si gana en su próximo partido, el 14 de mayo en casa del Espanyol.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el estadio Metropolitano había un gran ambiente, y el equipo estaba en plena forma tras un difícil comienzo de temporada.

El Atlético, eliminado de las competiciones europeas tras quedar último de su grupo de la Liga de Campeones en noviembre, llegó a caer hasta el sexto puesto de la clasificación de LaLiga antes del parón por el Mundial.

Sin embargo, este año ha sido un equipo diferente, liderado por un brillante Antoine Griezmann, que hizo un gran Mundial con Francia, finalista del torneo de Qatar, y uno de los principales candidatos a ganar el premio al mejor jugador de la temporada en LaLiga.

El Atlético solo ha perdido dos partidos de LaLiga tras el parón de la Copa Mundial y ha ganado 14 de sus últimos 19 encuentros ligueros.

"El parón nos hizo muy bien", dijo el técnico Diego Simeone a DAZN.

"El equipo recuperó la ilusión, el nivel. El equipo ataca con ilusión, defiende colectivamente y eso nos ha hecho mejores".

"Vamos a pensar de la misma manera. Buscando ser mejores nosotros, Crecer desde lo defensivo. Mejorar desde lo individual cada chico porque están en un nivel muy bien. Sin olvidar que muchos dejaron de creer en lo que hacíamos", dijo.

El Atlético se adelantó pronto con dos goles de Griezmann tras combinar bien con Yannick Carrasco y Thomas Lemar.

"No me dieron el MVP del mes de abril y estaba un poco enfadado y se ha visto en los primeros minutos", bromeó Griezmann. "He disfrutado mucho. Meter cinco goles, haciendo buen juego... hay que seguir así", añadió.

Álvaro Morata amplió la ventaja justo después del descanso y Carrasco anotó el cuarto desde el punto de penalti tras una mano dentro del área de un defensa del Cádiz.

Un minuto después de que Anthony Lozano marcara para el Cádiz, Nahuel Molina redondeó el marcador para los locales con un remate a bocajarro tras un contragolpe.

Con información de Reuters