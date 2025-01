Cuáles son los mejores 5 videojuegos de PlayStation para compartir en familia

Con las vacaciones de verano ya comenzadas en Argentina, PlayStation compartió un listado de los mejores cinco videojuegos de PS5 para compartir en familia. A continuación, repasamos los recomendados por la compañía líder del gaming en materia de consolas.

Los cinco mejores videojuegos de PS5 para compartir en familia

LEGO Horizon Adventures

En esta increíble aventura se unen dos franquicias inmensamente populares: el universo de Horizon y LEGO. La cazadora de máquinas Aloy lidera a un divertido grupo de héroes a través de la naturaleza con el objetivo no solo de salvar al mundo sino también de conocer los secretos de su pasado. Aventuras sin límites y batallas llenas de acción en solitario y con amigos son los grandes atractivos de este imperdible videojuego para disfrutar en familia.

Sonic Superstars

En esta versión de las clásicas aventuras de acción y plataformas en 2D de Sonic tendrás que explorar las místicas Northstar Islands. Para hacerlo podrás utilizar a Sonic, Tails, Knuckles y Amy, además de aprovechar los nuevos poderes Emerald para moverte y atacar de infinitas formas.

Una de las novedades más destacadas de este título es que, por primera vez en un videojuego de Sonic, podrás jugar la campaña entera con hasta otros tres jugadores más en modo cooperativo. Con ellos podrás visitar escenarios maravillosos e inéditos para evitar que el Dr. Eggman, Fang y un nuevo y misterioso adversario transformen en Badniks a los animales gigantes de las islas.

La prueba gratuita de Sonic Superstars está disponible para quienes cuenten con suscripción a PS Plus Deluxe.

Astro Bot

La Nave nodriza PS5 se dañó y dejó a a ASTRO y su robótica tripulación dispersos por todas las galaxias. Podrás pilotear tu DualSense a lo largo y ancho de 50 planetas repletos de iguales cantidades de diversión, peligros y sorpresas, donde podrás aprovechar los nuevos poderes de ASTRO y reunirte con héroes icónicos del universo PlayStation.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte

De la mano de Ratchet y Clank podrás saltar de una dimensión a otra buscando derrotar a un emperador malvado de otra realidad. Gracias a la explosiva llegada de estos aventureros intergalácticos podrás disfrutar de mundos llenos de acción, gráficos increíbles y un arsenal demencial. Ratchet & Clank: Una dimensión aparte está disponible en PS Plus Extra y Deluxe.

Overcooked! All You Can Eat

Si ya probaste la versión original de Overcooked! o su secuela, en esta edición podrás divertirte junto a toda tu familia en la cocina más cooperativa. All You Can Eat incluye no solo la diversión frenética de los dos primeros títulos de la franquicia sino también contenido adicional y cientos de niveles más.

Los modos Supervivencia, Campaña y Práctica están disponibles en All You Can Eat, en donde podrás activar las características de asistencia y accesibilidad para que pueda participar el mayor número de personas posible. Podés encontrar este título de forma gratuita en PS Plus Extra y Deluxe.