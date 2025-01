Una lista de la AFIP metió más ruido en la interna entre Milei y Macri

La difusión desde el Gobierno de una lista de empresarios vinculados al kirchnerismo que supuestamente el macrismo protegía en la AFIP disparó un nuevo capítulo de recriminaciones cruzadas entre cuentas de las redes sociales que conforman el entramado de comunicación libertaria y ex funcionarios macristas. La nueva escalada hacen ver cada vez más complicadas las posibilidades de un acuerdo electoral que convoque a toda la derecha, en especial en los distritos clave de Ciudad y provincia de Buenos Aires. La convicción de parte del entorno del presidente Javier Milei es que los votos del PRO recalarán en La Libertad Avanza como voto útil y que resulta más conveniente ir cooptando los dirigentes del macrismo de a uno.

La información fue tapa del diario Clarín de este martes, que le atribuyó la difusión al Gobierno. "Filtran una lista reservada de empresarios K en la ex Afip", fue el título. Supuestamente, esta lista era una "red de protección" de empresarios como Cristóbal López, Lázaro Báez y Fabián de Souza dentro del organismo por la cual se bloqueaba cualquier intento de acceder a información reservada sobre esas personas. Lo curioso era que la red comenzó a funcionar en 2016, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri. Más curioso aún, esos empresarios fueron perseguidos y detenidos, por lo que como "red de protección" funcionó bastante mal.

Una cuenta de la red "X" atribuida al súper asesor Santiago Caputo comenzó a fogonear la información, replicando a ex funcionarios macristas como María Eugenia Talerico, ex segunda de la UIF y mencionada como posible directora de Migraciones en el inicio de este gobierno, cargo que finalmente no ocupó. Los cruces acerca de a quién le cabían las responsabilidades por la lista arrancaron el lunes, cuando la nota se subió a la web, y siguieron durante el martes. A poco de iniciar las idas y vueltas, llegaron a la conclusión de que, en realidad, la lista era de persecución, no de protección. "¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución con la AFIP? Es un escándalo esto", le recriminó la presunta cuenta de Caputo -@MileiEmperador- a la actual consejera de la magistratura Jimena de la Torre, quien trabajó en la AFIP y en la UIF en aquellos años.

"Es un intento de ensuciar a Mauricio Macri y a mí gestión", replicó De la Torre. En tanto, Talerico dijo que el ataque se debía a que "a Santiago Caputo le he contado las costillas" y lo calificó como la persona que está llamada en este gobierno a hacer las cosas "que están institucionalmente mal". Lo relacionó con la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, con el detenido senador Edgardo Kueider y con el titular de la DGI, Andrés Vázquez, involucrado en varios escándalos en los últimos días -propiedades en el exterior y el ascenso de su pareja a un cargo superior en el organismo- que en la Casa Rosada adjudicaron a usinas macristas. "Está creando un entorno que no es sano para la Argentina", consideró Talerico sobre "el Mago del Kremlin".

En este cruce de acusaciones, la cuenta de Santiago Caputo recordó que el banco HSBC -del cual Talerico trabajó como apoderada- no reportó en su momento operaciones sospechosas del capo narco colombiano Mi Sangre y que la UIF decidió no sancionarlo, pese a que el área de Legales había dictaminado lo contrario. Un escándalo a varias puntas porque el presidente del HSBC era Gabriel Martino, amigo de Macri y militante de Cambiemos. "Yo estoy a favor de los que defienden las instituciones a la suiza y también estoy a favor de los que quieren perseguir a los opositores hijos de puta. De los que siempre voy a estar en contra es de los que quieren hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por hipócritas hijos de puta", filosofó la cuenta adjudicada a Caputo.

Macri identificó hace tiempo al joven Caputo como su enemigo dentro del Gobierno. Tiempo atrás tuvieron una reunión a solas que el ex presidente no quiso repetir de lo poco productiva que le había resultado. Caputo es un convencido de que un acuerdo formal de La Libertad Avanza con Macri les resta más que les suma y que los votos del PRO fluirán naturalmente hacia el oficialismo. Le cerró el paso a los distintos negocios en los que quiso meter la cuchara Macri y prefirió ir sumando a dirigentes del macrismo de manera individual. Su última adquisición fue Diego Kravetz, quien pasó del área de Seguridad en CABA a ser el segundo de la SIDE, sin escalas. Como resultado de este enfrentamiento en el que sólo suma derrotas, Macri aparece debilitado y cada vez más cuestionado internamente. Como forma de reposicionarse, en las últimas horas hizo circular que estaría dispuesto a ser candidato a senador en octubre.

En concreto, respecto al hecho denunciado, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau recordó que, a fines de 2020, la ex presidenta Cristina Kirchner denunció que ella y su familia habían sido objeto de hostigamiento fiscal por parte de esta red de persecución armada en la AFIP macrista, que no había ninguna novedad. "Buscaron saldar un conflicto de esta guerra que se ha desatado entre el oficialismo y el macrismo, pero lo hicieron de manera muy burda", concluyó Moreau.