Concacaf nombra a canadiense Jonathan David como Jugador de la temporada 2024-2025

6 nov - La Concacaf nombró el jueves al delantero canadiense Jonathan David como el mejor futbolista de la temporada 2024-2025, reconociendo sus grandes actuaciones en la Liga de Campeones y con el club francés Lille de Francia en la UEFA Champions League.

Además de David, el organismo que rige el fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe, nombró jugadora de la temporada a la mediocampista haitiana Melchie Dumornay del club francés Olympique Lyonnais.

"En nombre de toda la familia de la Concacaf, quiero felicitar a Jonathan y Melchie por haber sido nombrados Jugadores del Año de Concacaf. Sus logros durante la última temporada, tanto a nivel de clubes como con sus selecciones, representando a sus países y a nuestra región en varias competencias importantes, fueron verdaderamente inspiradores", dijo el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, citado en un comunicado.

"Esperamos verlos seguir marcando diferencia mientras nos acercamos a un año clave, con una Copa Mundial organizada en nuestra región y los partidos de la clasificatoria Concacaf W rumbo a la Copa Mundial Femenina 2027", agregó.

David, quien actualmente juega en la Juventus de Italia, es el segundo fubolista de Canadá elegido jugador del año de la Concacaf, uniéndose a Alphonso Davies, quien fue galardonado en 2021 y 2022.

El delantero de 25 años es el máximo goleador de la selección de Canadá con 37 tantos en 71 partidos, desde su debut en 2018.

A nivel de clubes, anotó siete goles con el Lille en la UEFA Champions League y se convirtió en el máximo anotador histórico del club francés en competencias europeas.

Pasó a la Juventus en julio del 2025.

"David se convierte en el segundo canadiense en ganar el premio tras una campaña estelar con su club y su selección. Su victoria asegura el tercer premio al Jugador del Año de la Concacaf en 4 años para jugadores canadienses. ¡Felicidades, Jonny!", publicó la selección de fútbol de Canadá en su cuenta de X.

David inició su carrera en 2018 con el Gante de Bélgica, y dos años después pasó al Lille.

Con información de Reuters