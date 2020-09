Cada vez que habla, César Luis Menotti suele dejar mucha tela para cortar. Y en esta ocasión, el histórico entrenador se refirió nada menos que al presidente Alberto Fernández al afirmar que "no tiene una figura de liderazgo.

“Tener la figura de liderazgo es muy difícil y el presidente no la tiene. No quiero decir que no tenga la capacidad, pero se deberían reforzar los liderazgos", expresó Menotti en diálogo con el programa radial "Pasajera en Trance".

Además, el DT campeón del mundo con la Selección en el Mundial 1978 agregó al respecto: "Hay cosas que son muy necesarias y hay que reflejarlo bajo la imagen de un liderazgo frontal, claro y con ideas. No conozco las ideas, no veo un liderazgo firme. Veo que se reúnen pero no entiendo con qué intenciones. Y estamos en un momento de exigir”.

En plena pandemia de coronavirus, el entrenador fue muy crítico con la gestión de Alberto Fernández y dijo: “No se habla con firmeza y las medidas no suenan con la firmeza de una presencia que sea respetada por su trayectoria”.

Sin embargo, luego, al ser consultado sobre el coronavirus y sus consecuencias en el deporte, Menotti evitó dar un parecer justificado. “Es la primera vez en mi vida que no tengo una opinión. No puedo creer que hayamos llegado a tener que hacer un hisopado para correr en un entrenamiento”.

“La música pasa por el jugador, la pelota y las 50 mil personas que te están mirando y te despiertan la creatividad, o te arruinan cuando no te sale nada. Un teatro sin espectadores me sonaría ridículo. Imagínese a Pugliese en el Colón y el teatro está lleno de muñequitos“, concluyó.