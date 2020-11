Tras las dos derrotas consecutivas por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, ante Talleres de Córdoba y Lanús, Boca planea pasar de página y enfocarse en la Copa Libertadores. Este miércoles, desde las 21.30 hs, el Xeneize visitará a Internacional de Porto Alegre en el estadio Beira-Río de Brasil por los octavos de final del certamen más importante de América. Y entre tantas cosas, durante la pasada semana, se habló mucho del futuro de Carlos Tevez.

Luego de la coronación por la Superliga Argentina, los fanáticos quedaron preocupados pero el capitán del equipo de Miguel Ángel Russo buscó llevar algo de tranquilidad. "La gente de Boca tiene que estar tranquila que voy a seguir en el club. Cuando tome una decisión sobre mi futuro son los primeros que van a saber sobre ella. Digo esto porque están especulando sobre mi futuro cuando mañana tenemos una final, sería inoportuno exponer al club y a mis compañeros a una decisión tan personal. Todos juntos para ganar la 7ma. Boca, Boca, Boca", escribió en sus redes sociales.

Recordemos que, en lo que va del año, el "Apache" es la máxima figura del campeón del fútbol argentino. A pesar del parate de casi ocho meses a causa de la pandemia por COVID-19 y sus 36 años, que podían ser un impedimento para mejorar su nivel, mostró un rendimiento increíble. Se transformó en el goleador del equipo, líder dentro y fuera de la cancha y máxima figura para comandar a sus compañeros.

El mensaje en redes:

¿De dónde salió el rumor?

El tema se habló y analizó en varias ocasiones durante la semana y todo giró en torno a una declaración que el propio Carlos Tevez expresó durante los festejos por el título conseguido a principios de este año. Tevez opinó que era "un tema de formalidad" porque ya había sido festejado con la hinchada, el 7 de marzo. "Es bueno recordarlo pero tenemos que meternos en lo que viene, lo que pasó ya está. Fue especial por la manera en la que se dio, peleando contra River, en el último partido. Es especial levantar un trofeo y más con esta camiseta", dijo.

A su vez destacó que tras arreglar su continuidad, se esforzó y preparó para mejorar. "Cada temporada es una nueva, me preparo de distinta forma y uno es totalmente diferente en cada una. No es el mismo Tevez, no es el mismo título el primero que este, que puede ser el último… Uno nunca sabe pero siempre trato de ser mi mejor versión", dejo entrever sutilmente. Los periodistas no volvieron a consultarle sobre el tema y él no se expresó sobre su futuro hasta hoy.