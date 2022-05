A dos años de la muerte del Trinche Carlovich, el crack de barrio al que admiró Maradona

El 8 de mayo de 2020 murió El Trinche Carlovich, el crack de barrio al que admiró hasta el mismísimo Diego Maradona. Cómo fue su vida y el trágico final del ídolo.

El 8 de mayo de 2020 murió Tomás "El Trinche" Carlovich, un fenómeno único del potrero del fútbol argentino al que admiró hasta el propio Diego Maradona. A dos años de su fallecimiento, vale la pena entonces repasar quién fue, qué hizo y cómo llegó a conocer al "Diez", que también perdió la vida meses más tarde.

A los 74 años, el exjugador andaba en bicicleta por su Rosario natal hasta que sufrió el ataque de un delincuente, quien le dio un fuerte golpe en la cabeza para robársela. Como consecuencia, sufrió un derrame cerebral y quedó en coma inducido. Por lo tanto, fue internado en la sala de terapia intensiva del hospital más cercano en Santa Fe, aunque dos días después de este hecho se produjo su deceso. Varias semanas después, Juan Ariel Maidana (32 años), fue detenido por la policía como el supuesto autor del ataque y se le decretó la prisión preventiva.

A dos años de la muerte del Trinche Carlovich: quién fue

Señalado por muchos como un crack del fútbol rosarino "a la altura de Maradona", fue un mediocampista central al que nunca le interesó demasiado ser una estrella a nivel mundial y se conformó con jugar en diversos clubes nacionales: la etapa más importante la vivió en Central Córdoba de Rosario, donde tuvo cuatro períodos y es considerado uno de los máximos ídolos de la historia del club.

La bicicleta en la que solía andar El Trinche Carlovich.

Si bien nació en Rosario, "El Trinche" Carlovich fue criado en el Barrio Belgrano, siendo el último de siete hermanos: tres mujeres y cuatro varones. Su padre Mario era un plomero nacido en Croacia (en aquel entonces parte de Yugoslavia), que sostenía a su familia gracias al trabajo como instalador de caños y tuberías. En tanto, su madre se llamaba Elvira.

Si bien las revistas y los reportes locales de las décadas de 1960 y 1970 lo definían como "un fenómeno algo lento y displicente", el hecho de que haya jugado casi nada en la Primera división hizo que prácticamente no hubiera registros fílmicos de su talento. Además de Central Córdoba, pasó por Sporting de Bigand, Rosario Central, Flandria, Independiente Rivadavia, Colón, Deportivo Maipú, Andes Talleres Sport Club, Provincial de Pergamino, Newell´s de Cañada de Gómez y Club Deportivo Argentino, donde se retiró en 1988 a los 42 años.

Cómo conoció El Trinche Carlovich a Diego Maradona

No solamente "Pelusa" lo elogió por su juego sino que también lo hicieron otras figuras del fútbol que lo vieron jugar, como por ejemplo José Pekerman, César Luis Menotti, Carlos "Cai" Aimar, Ubaldo "El Pato" Fillol y Carlos Timoteo Griguol. Si bien enfrentó a los equipos en los que jugaba "El Diez" en pocos encuentros, recién se conocieron personalmente en febrero de 2020, cuando Maradona dirigía a Gimnasia de La Plata y volvió a Rosario para enfrentar a Newell´s: allí recibió la ovación de la hinchada "Leprosa" y la visita de Carlovich en el hotel en el que se concentraba "El Lobo" para dicho duelo.

El mensaje de Maradona al Trinche Carlovich tras su muerte

Apenas tres meses después de haberlo visto por primera vez en su vida, "El Diez" se enteró del fallecimiento de su colega y posteó en su cuenta oficial de Instagram: "Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche. No lo puedo creer, te conocí hace poquito y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia, y ojalá que se haga justicia. Que en paz descanses, maestro".

Qué dijo El Trinche Carlovich cuando conoció a Maradona

Cuando vio por primera vez a Diego en febrero de 2020, el exfutbolista señaló: "Le hablé al oído y le dije que estoy hecho con esto, mi vida está completa. Después de conocerlo a Maradona, me puedo ir tranquilo. Tuve un lujo enorme que hacía años quería tener: conocer al mejor jugador del planeta. "No se puede comparar a Maradona conmigo, hay mucho que aprender de él. Me dijo que fui el mejor jugador que vio", añadió.

Cómo fue el día en que El Trinche Carlovich bailó a la Selección Argentina

El seleccionado nacional mayor se preparaba para el Mundial de Alemania 1974 cuando el entonces entrenador, Vladislao Cap, decidió enfrentar en un amistoso a un combinado de jugadores de los equipos de Rosario en la cancha de Newell´s: había cinco de Central, cinco de "La Lepra" y sólo uno de Central Córdoba, que era precisamente Carlovich.

Sin embargo, cuando terminó el primer tiempo, hubo una sorpresa total: el conjunto local goleaba 3-0 y Cap pidió que sacaran al "Trinche" porque era la figura del partido. Una vez culminado el encuentro con la victoria por 3-1 de los rosarinos, "El Pato" Fillol, arquero del Seleccionado de ese entonces, quedó totalmente impactado por la categoría de Carlovich.

Tanto fue así que, en diciembre de 2018, recordó en una entrevista con El Gráfico: "Enfrentamos en Rosario a un combinado de jugadores rosarinos donde se destacaba Carlovich. ¡Qué baile nos dieron esa noche y cómo jugó ese muchacho! Un talento que hoy sería comparable a (Fernando) Redondo o (Esteban) Cambiasso, o antes quizás a ´La Oveja´ (Roberto) Telch". Y subrayó: "Poseía la magia que distingue a estos tres jugadores".