Video: la brutal agresión al árbitro de la final de la Europa League

Anthony Taylor, árbitro de la final de la UEFA Europa League entre Sevilla y Roma, sufrió una brutal agresión junto a su familia en el aeropuerto de Budapest, Hungría.

El árbitro que dirigió la final de la UEFA Europa League entre el Sevilla y la Roma sufrió una brutal agresión junto a su familia en el aeropuerto de Budapest, Hungría. Poco más de 24 horas después de impartir justicia en el mencionado cruce, el colegiado británico, Anthony Taylor, estaba por volver a su país cuando varios hinchas del elenco italiano lo increparon y pasó un mal momento. Es que, al igual que José Mourinho, los fanáticos demostraron su bronca por el arbitraje en el cotejo.

Si bien no hubo tantas polémicas a lo largo de los 120 minutos disputados, el inglés quedó marcado por una acción que se dio sobre el cierre del alargue y no lo perdonaron. La pelota rebotó en la mano -en posición natural- de Fernando -jugador del conjunto andaluz- y tanto el VAR como él no sancionaron la pena máxima. Esto generó la bronca de miles, quienes aprovecharon que Taylor estaba por viajar para atacarlo por su rendimiento en el encuentro.

Botellas, vasos y hasta una silla fue lo que una gran cantidad de hinchas lanzaron contra el árbitro y su familia horas después de lo sucedido en el duelo entre el Sevilla y la Roma que los españoles ganaron por penales. Claro que esta decisión influyó en lo que sucedió más tarde, ya que un gol del conjunto de la capital italiana en ese momento sería determinante en el resultado. Esto no sucedió y luego Gonzalo Montiel definió la serie.

Esto se sumó a las declaraciones de Mourinho después de la final que derivaron en una acusación por parte de la UEFA. Es que "Mou" aseguró: "Fue un partido intenso, masculino, vibrante, con un árbitro que parecía español. Fue amarilla, amarilla, amarilla todo el tiempo". No fue la única demostración de repudio del técnico contra Taylor, ya que también insultó tanto al colegiado como a su terna en el estacionamiento del Puskás Arena.

La increíble mufada que Mourinho le tiró a Montiel en la final de la Europa League

José Mourinho tuvo una increíble reacción antes de que Gonzalo Montiel patee el penal decisivo en la final de la UEFA Europa League para darle la victoria al Sevilla ante la Roma. Tal como hizo en el Mundial de Qatar 2022, "Cachete" cruzó el remate -luego de que el VAR anule el primer disparo- y el elenco andaluz levantó por séptima vez el trofeo. Claro que lo que hizo el DT portugués llamó por demás la atención y el video no tardó en hacerse viral.

Luego de la decisión del VAR, Mourinho se acercó al técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar, para saludarlo antes de que Montiel ejecute el tiro decisivo. Por supuesto, el luso recibió insultos por parte del resto del cuerpo técnico por felicitar por adelantado a su colega y reaccionó con una mirada fulminante hacia ellos. Pero el hombre de González Catán hizo lo suyo y desató la locura de los hinchas andaluces por una nueva estrella conseguida.