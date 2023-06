Salió campeón con Boca y develó el regalo que le hizo Cristiano Ronaldo: "Adelante de todos"

Un futbolista argentino que salió campeón con Boca Juniors contó que recibió un regalo de parte de Cristiano Ronaldo después de un partido que lo sorprendió.

Un futbolista que salió campeón con Boca Juniors reveló el regalo que recibió por parte de Cristiano Ronaldo luego de un partido. Si bien no llegó a enfrentar al atacante portugués con la camiseta del "Xeneize", sí lo hizo con los colores del Sporting de Lisboa tiempo atrás y se quedó con el mejor recuerdo posible. Es que el astro tuvo un gesto de grandeza una vez que finalizó el encuentro correspondiente a la UEFA Champions League que disputó con el Real Madrid.

El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Marcelo Meli, quien levantó dos trofeos con el conjunto de la Ribera. El arribo del volante a la institución se dio a mediados del 2014 luego de ser figura en Colón de Santa Fe y estuvo hasta julio del 2016 cuando emigró al fútbol de Europa. Durante el 2015, ganó tanto el torneo local como la Copa Argentina de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Años después de dichos logros, el mediocampista contó todo lo sucedido con CR7.

Una vez finalizado el cotejo entre el elenco luso y el "Merengue", Meli se cruzó con Cristiano en pleno campo de juego y le hizo un pedido especial. "Venía caminando y dije: 'le pido medias, el boxer no se lo voy a pedir'. Cuando se acercó le pedí las medias y me contestó: 'no, ahora te traigo el pantalón'. Se fue y pensé que no venía más", reveló el futbolista nacido en Salto, provincia de Buenos Aires, en diálogo con el medio Ovación de Uruguay.

Minutos después, el "Bicho" se acercó a él y finalmente le dio un regalo. "Esperé un ratito. Como no venía me metí por el pasillo para sacarme una foto en la cancha. Cuando iba bajando escuché que venía: 'este pantalón es para el argentino'. ¿Cómo me conocía? No sé. ¿Y cómo sabía que era argentino? Ni idea", agregó el volante con pasado en Boca Juniors.

Emiliano Díaz destrozó a CR7 y bancó a Messi

Ramón y su hijo Emiliano Díaz tuvieron una exitosa época al frente del Al Hilal, donde obtuvieron cinco títulos y consiguieron posicionar al club a niveles internacionales. Antes de marcharse, tras consagrarse en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, Emiliano dejó frases picantes contra el portugués y, a la vez, bancó al mejor jugador del mundo.

"Le costó. Nosotros lo enfrentamos y la pasamos bien. Con los clubes grandes nunca sacó diferencia. A los chicos les hacía de a 3/4 goles y yo veía que acá hablaban de él. Perdió la Kings Cup, perdió la Supercopa y el torneo", sostuvo el exjugador de River sobre el nivel del delantero luso. "No tiene ningún tipo de comparación con Messi. Lo enfrentamos hace menos de 3 meses y a Leo lo fui a ver al Mundial. Estamos hablando de años luz de comparación", agregó.