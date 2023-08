Rompe el mercado: el Chelsea de Enzo Fernández avanza por otro campeón del mundo

El Chelsea de Enzo Fernández que comanda Mauricio Pochettino va por otro campeón del mundo para el plantel que quiere dar pelea en la Premier League.

El Chelsea de Enzo Fernández busca a un campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El elenco comandado por el argentino Mauricio Pochettino afrontará una nueva temporada en la que jugará la Premier League y tendrá como objetivo volver a las primeras planas después de un año para el olvido, en donde estuvo lejos de clasificar a la Champions League. El futbolista apuntado quedó apartado del plantel de su club y busca nuevos horizontes.

El jugador que el exentrenador del Paris Saint Germain quiere es nada más y nada menos que Leandro Paredes. El volante de la "Albiceleste" que se consagró el pasado 18 de diciembre en Lusail no continuó en la Juventus y en el mencionado conjunto parisino no lo tienen en cuenta para lo que se viene. Por este motivo, el equipo inglés ya avanzó con las gestiones para contratarlo y que comparta el mediocampo con el exhombre de River Plate.

Según trascendió, al caerse la posibilidad de que el ecuatoriano Moisés Caicedo llegue al Chelsea proveniente del Brighton, la dirigencia pensó en Paredes y ya lo tienen en la mira. Por supuesto, dependerá del deseo del ex-Boca y el acuerdo al que lleguen las instituciones antes del cierre del mercado de pases. En caso de concretarse, será una nueva incorporación para Pochettino, quien sueña con ganar la Premier que no alcanzó en su paso por el Tottenham.

El elenco británico no es el único que tiene en sus planes al campeón del mundo, ya que el Galatasaray de Turquía también mostró interés pero no concretaron. Si bien se especuló en un momento con un posible regreso al "Xeneize", fue el propio volante quien reconoció que "todavía no es el momento para volver a Argentina". Incluso, el surgido de las inferiores de club de la Ribera se mostró entusiasmado ante la eventual llegada de Luis Enrique como nuevo entrenador de PSG, pero quedó claro que no lo tendrán en cuenta para la temporada.

El desconocido calvario de Paredes antes del Mundial de Qatar 2022

Leandro Paredes reveló la crisis personal que transitó unos meses antes de la consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista de 29 años recordó una lesión complicada que sufrió en Juventus (Italia) unos meses antes del torneo y que casi lo deja afuera de su gran sueño. Al mismo tiempo, también repasó cuando el entrenador Lionel Scaloni lo llamó para tranquilizarlo y comunicarle que iba a estar en la máxima cita.

El futbolista reconoció que no fueron fáciles los días previos a disputar la primera Copa del Mundo de su trayectoria: "No llegué al 100%. Venía con dolores en los aductores, en el pubis. Cuando empezaba a sentirme mejor, a 20 días del Mundial tuve la lesión en el isquiotibial", comenzó. "La pasé muy mal, sufrí muchísimo, lloré muchísimo", rememoró.