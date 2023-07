El desconocido calvario de Paredes antes del Mundial de Qatar 2022: "Lloraba solo en la ducha"

Leandro Paredes reveló su crisis previa a la consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El motivo por el que el mediocampista casi queda fuera de la Copa del Mundo.

Leandro Paredes reveló la crisis personal que transitó unos meses antes de la consagración con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El mediocampista de 29 años recordó una lesión complicada que sufrió en Juventus (Italia) unos meses antes del torneo y que casi lo deja afuera de su gran sueño. Al mismo tiempo, también repasó cuando el entrenador Lionel Scaloni lo llamó para tranquilizarlo y comunicarle que iba a estar en la máxima cita.

Durante la entrevista con la periodista deportiva Sofía Martínez en Llave a la Eternidad (TV Pública), el volante surgido en Boca reconoció que estuvo a punto de no jugar la primera Copa del Mundo de su carrera por una molestia muscular. Y detalló todo el esfuerzo que tuvo que hacer para poder llegar a participar del torneo con "La Albiceleste".

Paredes recordó la lesión que casi lo deja sin el Mundial de Qatar 2022

El futbolista reconoció que no fueron fáciles los días previos a disputar la primera Copa del Mundo de su trayectoria: "No llegué al 100%. Venía con dolores en los aductores, en el pubis. Cuando empezaba a sentirme mejor, a 20 días del Mundial tuve la lesión en el isquiotibial", comenzó. "La pasé muy mal, sufrí muchísimo, lloré muchísimo", rememoró.

La emoción de Paredes al recordar la lesión previa al Mundial.

Además, "Lea" detalló cuál fue reacción en aquel momento: "Fue en la ducha. O sea, prendo la ducha, me pongo abajo de la ducha para que no me vea nadie, para que no me escuche nadie, que todo el mundo me caga a pedo porque no demuestro cuando estoy mal". "Tengo eso: que me encierro solo, trato de que las cosas que me tocan pasar, pasarlas lo más rápido y solo posible para no hacer ver que estoy mal", admitió el jugador.

En ese sentido, Paredes insistió con que "no sabía si iba a llegar" y así lo explicó: "Estaba a 15, 20 días del Mundial y yo tenía una lesión que me iba a llevar casi ese tiempo". Incluso, resaltó que "todavía no tenía el resultado final de la resonancia, entonces esa noche fue muy dura".

El llamado de Scaloni que tranquilizó a Paredes: "Me dijo que iba a estar"

No obstante, el panorama empezó a aclararse para el ex-Roma cuando el DT se comunicó con él: "Me llamó el entrenador y me dijo que yo iba a estar en el Mundial, que no me volviera loco, que sólo tratara de llegar al último partido con el club antes del Mundial, que no me lo iba a perder". "Eso me dio tranquilidad, pero esa tranquilidad que me dio él no me la transmitía del todo a mí porque decía ´llego sin entrenarme, sin jugar...´. Era realmente feo todo lo que estaba pasando", completó el mediocampista.

Los números de Paredes en la Selección Argentina