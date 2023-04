Messi marcó un golazo, alcanzó un récord y el PSG apabulló al Lens por la Ligue 1

Lionel Messi marcó un golazo en el triunfo del PSG ante el Lens por la Ligue 1 de Francia y alcanzó un impactante récord en el fútbol de Europa. El mejor jugador del mundo fue clave en la victoria por 3 a 1 en la fecha 31 del torneo galo ya que no sólo convirtió el tercero de su equipo, sino que también participó de otras situaciones. Para colmo, su gol tuvo una asistencia de lujo de su compañero Kylian Mbappé que se llevó todos los flashes.

Si bien parece que a Leo no le quedan marcas por romper, todavía tiene varias por delante y se acercó a una de ellas con el grito cuando corrían 40 minutos del encuentro. Es que igualó nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo como máximo goleador de las cinco ligas top del Viejo Continente (Inglaterra, Francia, Italia, España y Bundesliga). Claro que, la "ventaja" es para el argentino que vistió menos camisetas que CR7 en su carrera.

Con su gol luego del taco de Mbappé en el área, Lionel Messi llegó a los 495 por torneos locales y empató el récord del delantero portugués. Con 474 en la Liga de España con el Barcelona y 26 acumulados con la camiseta del PSG, el rosarino dejó nuevamente en claro el motivo por el que recibe galardones. Por su parte, CR7 tiene la misma cantidad, pero dividida en 3 ligas diferentes (311 en España, 81 en la Serie A de Italia con la Juventus y 103 en la Premier League con el Manchester United).

Este récord del campeón del mundo en Qatar 2022 se sumó al ya conseguido con su grito ante el Niza en la jornada anterior de la Ligue 1. El argentino llegó a los 702 y se convirtió en el hombre con más goles de la historia en el fútbol de Europa superando al propio Cristiano con menos partidos disputados. Sin dudas, sus tantos son más que claves para el PSG que se acerca al bicampeonato a siete fechas del final.

El pedido de una estrella del Barcelona sobre Lionel Messi tras su disputa personal

El delantero Robert Lewandowski reconoció su deseo con respecto al posible regreso de Lionel Messi al Barcelona. El centrodelantero dejó clara su postura en torno a la campaña que está realizando el club para la vuelta del máximo ídolo de la institución.

Si bien las chances de su vuelta no son sencillas debido a la situación económica que atraviesa el equipo español, en la que debe ajustarse al Fair Play financiero, Lewandowski continuó sobre sus ganas de compartir juego con el crack argentino: "No sé lo que va a pasar, no soy la persona indicada. Pero espero que en la próxima temporada podamos jugar juntos, porque sé que Leo es alguien que puede crear cosas de la nada. Y necesitamos este tipo de jugadores”.