La picante cargada de los hinchas a Arturo Vidal en la final de la Libertadores: "No va"

Los hinchas presentes en Ecuador cargaron al chileno Arturo Vidal en plena final de Copa Libertadores cuando ingresó al campo de juego para el Flamengo.

El volante chileno Arturo Vidal fue víctima de picantes cargadas durante la final de la Copa Libertadores de América disputada en Guayaquil, Ecuador. Tanto los hinchas del Athletico Paranaense como los del Flamengo y los ecuatorianos cantaron contra él cuando ingresó al campo de juego. Por supuesto, los fanáticos se refirieron a que no clasificó al Mundial de Qatar 2022 con Chile y se perderá el certamen que iniciará en noviembre.

Al margen de la "gastada", el "Mengao" se consagró campeón invicto del torneo continental por tercera vez en su historia y el mediocampista es parte del plantel. Sin embargo, no pudo evitar que todos los simpatizantes -incluso los de su equipo- se acuerden de él y del elenco trasandino que quedó en las puertas de la clasificación. En esta ocasión, tuvo una alegría ya que ganaron el duelo brasileño y fue con él en el verde césped.

"No va al Mundial", gritaron los fanáticos "Cariocas" para Arturo Vidal a raíz de que la "Roja" no clasificó a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Asia. La situación se dio mientras corrían 25 minutos de la segunda mitad y el Flamengo ganaba 1 a 0. Y así fue el resto del partido, ya que los de Dorival Junior dominaron las acciones a lo largo de los 90 minutos y su rival no logró el empate a pesar de tener varias situaciones.

En la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol, Chile quedó en el séptimo puesto con 19 unidades, cinco por debajo de Perú que luego perdió el Repechaje en manos de Australia. Más arriba estuvo Colombia con 23, por lo que quedaron muy lejos de lograr la clasificación directa que sí alcanzaron Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador. A pesar de los reclamos, la FIFA negó la posibilidad de que los chilenos jueguen el torneo.

Chile y Perú fueron al TAS para que Ecuador no juegue el Mundial

Las federaciones de Chile (FFCH) y Perú (FPF) apelaron el fallo de la FIFA con respecto al caso Byron Castillo y concurrieron al TAS. Ambas instituciones reclaman la mala inclusión del futbolista de Ecuador en los cotejos correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Con esta decisión, buscarán que el Seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro no juegue la Copa del Mundo que comenzará en noviembre.

Según lo que alegó Chile en un principio, el mencionado volante nació en Colombia en 1995. Además, Castillo participó en varios encuentros de su combinado nacional, tales como el empate 0 a 0 ante la "Roja" y también la victoria de su equipo ante el conjunto trasandino por 2 a 0. Cabe destacar, que si a Ecuador le daban por perdidos los partidos en los que el defensor jugó y a Chile le brindaban los puntos correspondientes ocuparía su lugar en Qatar.