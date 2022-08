La imperdible arenga de Pep Guardiola en el Manchester City elogiando a Lionel Messi: "Animal"

Un video de Pep Guardiola realizando una enérgica arenga como técnico el Manchester City y elogiando a Lionel Messi es furor en las redes sociales.

Un video de Pep Guardiola realizando una enérgica arenga como técnico del Manchester City trascendió través de las redes sociales. La particularidad de aquel momento es que elogió nada más y nada menos que a Lionel Messi. Es que como DT lo tuvo en el Barcelona y se vio una de las mejores versiones del mejor del mundo ganando varios títulos y siendo la gran figura del equipo catalán.

Si bien hoy están lejos uno del otro, el cariño del entrenador continúa y no se olvida de lo vivido junto al 10 de la Selección Argentina. Por este motivo, en el elenco inglés lo tiene más que presente y en esta ocasión quedó demostrado nuevamente. El corte de este imperdible momento pertenece al documental Together: Champions again!, dedicado íntegramente a la temporada 2021/2022 donde el conjunto Ciudadano obtuvo la Premier League y llegó a semifinales de la UEFA Champions League.

"¿Saben por qué Lionel Messi es el mejor jugador que vi en mi vida? Porque es un competidor, es un animal. Y ahora pasamos la pelota y nos quedamos mirándola. Cuando pasen la pelota ataquen acá ¡Tienen que marcar goles! ¡Messi pasa la pelota y va hacia el área como una máquina! ¡Huele el gol!", lanzó en voz alta Pep Guardiola recordando el juego de la "Pulga" en el verde césped.

Es que el estratega lo conoce mejor que nadie y describió a la perfección lo que Leo hacía cuando jugaba en el Barcelona. Con Lionel en el plantel, Pep ganó 14 títulos (8 a nivel local y 6 internacionales) desde que asumió en 2008 hasta su llegada al Bayern Munich entre 2016 y 2017. Claro que, aunque cosechó más trofeos ya no contó con su jugador estrella para el club alemán y, por lo que se vio, lo recuerda de gran manera estando en el City.

El increíble récord que rompió Lionel Messi con el PSG

Lionel Messi alcanzó el título número 41 a lo largo de su brillante trayectoria deportiva, al participar (y marcar el primer gol) en la victoria del París Saint Germain sobre Nantes por 4-0, resultado que le permitió obtener la Supercopa de fútbol de Francia. De esta forma, se convirtió en el jugador argentino con más títulos en la historia. El astro rosarino obtuvo su segunda coronación en la entidad parisina, tras la obtención de la Liga 1 en la edición 2021-2022.

Con la camiseta del Barcelona de España, Messi obtuvo 10 Ligas, 8 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones de Europa (la última en la edición 2015), 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Con la casaca del seleccionado argentino, en tanto, el goleador conquistó la última Copa América en Brasil 2021, además de la Finalissima ante Italia (3-0 en Londres, en junio pasado).