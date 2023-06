La impactante y triste revelación sobre Messi en el PSG: "En un hotel"

Jorge, padre de Lionel Messi, habló del mal momento que vivió el campeón del mundo en sus primeros meses jugando para el Paris Saint Germain y lo que atraviesa actualmente tras su salida del club.

El padre de Lionel Messi rompió el silencio y contó el mal momento que vivió el mejor del mundo en sus primeros meses jugando para el Paris Saint Germain y lo que atraviesa en la actualidad. Tras poco menos de dos años en la institución, el astro argentino disputó su último partido el pasado sábado 3 de junio ante el Clermont y su futuro es una verdadera incógnita. Mientras se espera su palabra o que se oficialice su llegada a un nuevo club, su papá no se guardó nada.

Varios equipos aguardan porque el diez de la Selección finalmente acepte su oferta, pero esto todavía no se concreta. Al parecer, todo dependerá de la decisión que tome una vez que finalice la gira con la "Albiceleste" en la que jugará dos amistosos entre el 15 y el 19 de junio contra Australia e Indonesia, respectivamente. Claro que, lo que menos quiere el astro rosarino es volver a pasarla mal como sucedió cuando arribó a Francia, lo cual reveló Jorge Messi en una entrevista y sorprendió a todos.

"No es que no quiera venir, está mal anímicamente, no sabe qué hacer y está aburrido de la situación. Y también que siente un poquito de presión después de estos dos años que para él en París han sido difíciles, especialmente los cuatro primeros meses en los que tuvo que vivir en un hotel, psicológicamente y anímicamente fueron muy complicados", sostuvo el padre de Lionel Messi en diálogo con el periodista Jorge Monfort, quien lo contó en el canal de Twitch de Jijantes. Por otro lado, sobre el diez y el conjunto español, agregó: "La relación con Laporta es muy buena, vaya bien o vaya mal habrá un comunicado y demás. Mañana o pasado se anunciará con un comunicado si viene o no".

Claro que, la llegada del mejor del mundo al "Blaugrana" no será nada fácil y su padre lo dejó en claro: "Está difícil, ahora mismo veo bastante difícil una llegada de Lionel Messi al Barcelona, no creo que se dé, está bastante complicado. Depende de un montón de cosas. Barcelona es y siempre será su casa, él ha estado muy cómodo aquí. Hay muchas cosas de las que estamos pendientes y no es lo económico, él jugaría gratis. Está un poquito cansado de todo el run run que se está produciendo. Ahora se va a China con la Selección y veremos qué pasa".

Los números de Messi en PSG

74 partidos oficiales.

32 goles.

34 asistencias.

3 títulos.

Qué falta para que Messi vuelva a Barcelona

Más allá de que las palabras del agente del capitán de la Selección Argentina fueron escuetas al respecto, la prensa catalana da casi por hecho que "El Barça" conseguirá el visto bueno de LaLiga con relación al plan de viabilidad para la temporada 2023-24. La institución todavía tiene que reducir en al menos 200 millones de euros su masa salarial para poder competir en el torneo presidido por Javier Tebas, un "enemigo" histórico de los balugranas.

Luego de las salidas de los capitanes Sergio Busquets y Jordi Alba, amigos y excompañeros de "La Pulga", la institución ya hizo una parte del trabajo en ese sentido. Incluso, con tal de hacer realidad el sueño del retorno del máximo ídolo de la historia, podrían marcharse otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati y Franck Kessié.