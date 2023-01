La impactante revelación del presidente del Barcelona sobre Messi y su salida del club: "No pude"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, realizó una inesperada revelación sobre la salida de Lionel Messi de la institución en 2021 y lo elogió por el Mundial que ganó con la Selección.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, hizo una inesperada revelación sobre Lionel Messi luego de que el astro argentino se consagre campeón del mundo con la Selección. El directivo, con el que las cosas no quedaron bien tras la salida de la "Pulga" al Paris Saint Germain, no dudó en dirigir unas palabras para el hombre que hizo historia con la camiseta del "Blaugrana". Además, reveló cómo está la relación entre ambos después de casi dos años de la salida del rosarino.

"Leo siempre formará parte de nuestro escudo. Me gustaría que tenga un final diferente al que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación", aseguró el mandamás acerca de Lionel. Claro que, mientras siga en el conjunto de la capital francesa será difícil que regrese a la institución en la que la rompió por varios años como futbolista. Mientras tanto, Laporta no dudó en contar algo inédito sobre el diez en diálogo con la cadena española SER.

El dirigente habló de cómo se rompió el vínculo del club con el rosarino y cómo está todo actualmente: "Tuve que poner al Barcelona por delante del mejor jugador de la historia. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Era lo mejor para el club. Ahora es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Ya no se le debe nada, está todo liquidado y nosotros estamos centrados en el club".

Por último, Laporta se deshizo en elogios para el astro: "Me emocioné y se escapó una lagrimita cuando vi a Messi levantar la Copa del Mundo porque era algo muy importante para él. Si ganaba Argentina me alegraba por Messi. Si se coronaba Francia por Dembelé y Koundé. Leo se merecía el Mundial", contó el presidente del "Blaugrana" con respecto al crack de la Selección y a dos de los rivales que tuvo en la final disputada el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

El agradecimiento de Messi y su foco en el futuro

Lionel Messi dejó un mensaje de agradecimiento a sus compañeros del París Saint Germain en redes sociales luego de haber sido recibido con honores por la consagración del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Además dejó en claro que ya tiene su cabeza puesta en los objetivos del 2023 que se le vienen con el club de la capital francesa.

El rosarino fue recibido por el plantel en el entrenamiento matutino a través del pasillo que se le hace a los campeones y agradeció el gesto que tuvieron para con él. "Muchas gracias a mis compañeros y a todas las personas del club por el recibimiento que me dieron. Ya estamos de regreso y con muchas ganas de seguir cumpliendo los objetivos de esta temporada, ahora con el @psg", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen suya sosteniendo el premio entregado por la institución francesa.