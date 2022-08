Elon Musk aseguró en Twitter que comprará un club grande de Europa

Elon Musk anunció en su Twitter que comprará un club grande de Europa con un particular mensaje, al que le sumó que sólo era una broma.

Elon Musk aseguró en Twitter que comprará un importante club de Europa. El hombre más rico del mundo aprovechó la red social del pajarito para mostrar su interés por adquirir a un equipo, que actualmente no pasa un buen momento a pesar de tener a una figura mundial en el plantel. Minutos después, el propio magnate sostuvo que sólo era una broma, aunque no desmintió que en un futuro tome la decisión de meterse en el mundo del fútbol.

La institución elegida es nada más y nada menos que el Manchester United. Los "Diablos Rojos" de Inglaterra no arrancaron con el pie derecho en la Premier League a pesar de contar con Cristiano Ronaldo y el presente no es el mejor. Para colmo, están últimos en la tabla tras dos derrotas ante el Brighton (1-2) y el Brentford (4-0), respectivamente. Por este motivo, y como es habitual en sus tweets, Musk no dudó en llamar la atención con esta idea.

"Para ser claro, apoyo a la mitad izquierda del Partido Republicano y la mitad derecha del Partido Demócrata", expuso el millonario en un principio en su Twitter. Luego de esto, agregó: "Además, compraré el Manchester United, de nada". Sin dudas que sus dichos sorprendieron a más de uno. Cabe destacar, que los seis hijos del fallecido empresario estadounidense Malcolm Glazer son los actuales dueños del club de Manchester. Ninguno de estos habló al respecto de la propuesta del dueño de Tesla y SpaceX.

Igualmente, Elon Musk aclaró más tarde que su propuesta no fue para nada real: "No, esto no es más que una broma en Twitter. No compraré ningún equipo deportivo. Aunque, si fuera cualquier equipo, sería el Manchester United. Era mi equipo favorito cuando era niño". Mientras tanto, el propio magnate atraviesa un problema legal luego de su intento de comprar la mencionada red social.

Maxi López compró un club histórico del fútbol inglés: cuánto pagó el exjugador de River

El exjugador Maximiliano López compró un importante club del fútbol inglés. Más cerca de los negocios que de la pelota, el exdelantero emprendió este nuevo proyecto junto a sus socios empresarios Paul Richardson y Christian Codoma. El nuevo equipo de "Maxi" se encuentra en la segunda división y sueña con volver a la Premier.

Se trata del Birmingham City, que tiene una gran historia dentro del deporte en tierras británicas. Con 147 años y varios títulos, pero sin atravesar su mejor momento, los "Blues" escribirán una nueva página en la que el argentino será protagonista. Con esta adquisición, el exhombre del Barcelona le ganó la pulseada a Laurence Bassini, quien fue propietario del Watford durante sólo dos años y estaba muy interesado. López y sus compañeros invirtieron una buena cantidad de dinero.