El duro relato de Andrés Iniesta por su depresión: "Hasta que no lo vives"

El exjugador del Barcelona detalló cómo le afectó la muerte de su amigo Dani Jarque en 2009 y los momentos que atravesó.

Andrés Iniesta, quien sigue jugando profesionalmente en el fútbol de Japón, confesó los problemas que sufrió relacionados a la depresión y cómo afectó en su vida cotidiana la muerte del jugador del Espanyol de Barcelona en 2009, Daniel Jarque. Además, reconoció cómo hizo para salir de esa situación traumática.

Iniesta formó parte del que es considerado el mejor equipo de todos los tiempos, el Barcelona de Joseph Guardiola y Lionel Messi. Allí, en el club "Culé", el "Cerebro" brilló desde 2008 hasta 2018, hasta que decidió partir a la tierra del sol naciente para jugar en el Vissel Kobe. Sin embargo, el exquisito mediocampista no ocultó lo que padeció mentalmente durante una parte de su carrera, un tema tabú entre los futbolistas.

Todo comenzó tras la muerte del jugador y amigo personal Dani Jarque, por un infarto en 2009, con el que compartió tiempo en el seleccionado español. "No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien pero tu notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, comentó en una entrevista al podcast The Wild Poroject.

Socio imprescindible de Messi dentro del campo de juego, Iniesta manifestó cómo eran esos momentos en los que se sentía agobiado y no encontraba escapatoria: "“Estaba en mi casa con mi novia en el sofá pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender".

Además, reconoció que haber iniciado un tratamiento con profesionales del Barcelona tras el fallecimiento de Jarque fue clave para empezar a salir de su depresión y que no abandonó la ayuda profesional con terapia. "Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera. No se trata de cosas materiales. Puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vida. Es un proceso diario”, expresó.

Para finalizar, el campeón del mundo con España en el Mundial de Sudáfrica 2010 dedicó un tiempo para hablar de Messi. "Puedo decir que no vi ni tampoco compartí equipo con un mejor jugador que Leo. A nivel futbolístico, no he visto a nadie como él. No solamente en los partidos, también en los entrenamientos. Lo he visto hacer cosas increíbles. Es el número uno, no hay otro, está por encima de cualquiera".