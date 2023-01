El calvario que vivió una estrella mexicana que se perdió el Mundial: "Depresión muy profunda"

Una estrella mexicana que se perdió el Mundial de Qatar 2022 reveló el calvario que vivió a nivel familiar.

Una estrella del fútbol mexicano que no disputó el Mundial de Qatar 2022 con su Selección habló del calvario que vivió a nivel familiar. El delantero de la "Tri" con pasado en importantes clubes a nivel internacional pasó por dos momentos muy difíciles a lo largo de su carrera, los cuales le afectaron mucho en su rendimiento. Tiempo después se sinceró y lo contó mientras se prepara para afrontar una nueva temporada en un equipo de la MLS de Estados Unidos.

Se trata de Javier Hernández, mejor conocido como "Chicharito". El atacante que participó de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y le convirtió un gol a la "Albiceleste", pero que se perdió la última cita mundialista, abrió su corazón en diálogo con el medio TUDN antes del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión (13 de enero). El jugador de Los Ángeles Galaxy que estuvo en el Real Madrid y el Manchester United, entre otros, no dudó en contar todo sobre lo que atravesó en su vida.

"Cuando se murió mi abuelo, cuando pasé un tema muy fuerte de mi divorcio, ahí estuve en un estado de depresión muy profunda. Lo único que me hizo salir de eso fue que nadie más me iba a sacar de ahí que no fuera yo. Nadie iba a llenar esos vacíos que no fuera yo con aceptación y puro amor propio. Lo único que me hace que me levante y que valga la pena cada día de mi vida es el poder amar a mis hijos queridos", contó el delantero.

Además, "Chicharito" habló de su presente y cómo afronta lo que vive: "Decido vivir la vida. Me hago responsable de mi realidad y si me sucede lo que me sucede es por X o Y decisión que tomé hace años con responsabilidad. Decido con qué gente relacionarme, con quienes quiero pasar el tiempo. Es simple ser vulnerable, cuidarme mucho, pero también pagar los precios que conlleva la vida que quiero vivir.

El final de Martino tras la eliminación de México del Mundial de Qatar 2022

Gerardo Martino anunció su final como entrenador de la Selección de México luego de quedar eliminado del Mundial de Qatar 2022 el pasado mes de noviembre. Si bien su equipo derrotó a Arabia Saudita 2-1, no le alcanzó para clasificar a segunda ronda y asumió que fue un "fracaso". El "Tata", que le adelantó a la Federación Mexicana de Fútbol que no renovaría su vínculo luego de la competición, cumplió su palabra y lo anunció en rueda de prensa.

Luego de la frustración generada por no pasar de ronda, el "Tata" manifestó: “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”.