Vialidad: Cristina Kirchner adelantó que se verá en acción "a los copitos de Comodoro Py"

La ex presidenta Cristina Kirchner adelantó que los jueces a cargo de la causa Vialidad confirmarán este miércoles la condena del Tribunal Oral "integrado por los miembros de la misma banda" en su contra. "La imparcialidad de estos jueces... te la debo!", subrayó en un nuevo documento que publicó en sus redes sociales, en el que afirmó que esta semana se verá en acción "a los copitos de Comodoro Py".

"Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación. Todos ellos van a conrmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri", escribió CFK.

La proclamada recientemente titular del Partido Justicialista (PJ) participó el martes al mediodía de un encuentro en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), en el que la Junta Electoral del PJ le entregó diplomas a los integrantes del Consejo del Partido.

"Hoy en la sede de Smata realizamos la primera reunión de trabajo con los compañeros y las compañeras de la lista Primero la Patria y la Junta Electoral del Partido Justicialista hizo entrega de los diplomas a todos los integrantes del Consejo del Partido", escribió CFK en su cuenta de X. "Muchas gracias a todos y todas", agregó.

En la sede lo recibió el secretario general del gremio del transporte automotor, Ricardo Pignanelli. Además participaron del encuentro, que se realizó a puertas cerradas, los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro y José Mayans, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi; el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros dirigentes.

La reunión del nuevo Consejo del PJ se dio en el día previo a que la Cámara de Casación ratifique la condena contra la ex vicepresidenta. En la puerta del Smata, Mayans opinó que a Cristina "la están persiguiendo" porque "puede ser la próxima presidenta" y cuestionó el proyecto de ley de Ficha Limpia que impulsa el PRO: "Ficha limpia tiene Macri, que reventó el país con la deuda externa, ficha limpia tiene Pepín Rodríguez Simón, ficha limpia tienen todos los que hicieron de la Justicia argentina un esquema de persecución hacia los adversarios políticos".

El miércoles se conocerá la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El próximo miércoles, la Cámara Federal de Casación dará a conocer si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad". Durante el día de la sentencia, se hará una "clase abierta" en apoyo a la ex presidenta y no se descartan otras movilizaciones.

La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal federal es apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual no quedará firme y ninguna pena comenzará a ejecutarse hasta que se pronuncie esa instancia, eso incluye a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la ex presidenta.

En este marco, Casación decidió que su sentencia se conozca el miércoles a las 11 en una audiencia pública. El fallo tiene unas 1500 fojas pero los camaristas resolverán al inicio de esta semana si se lee de manera oral sólo la parte resolutiva.